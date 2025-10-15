김민석 국무총리가 15일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 치안, 안전 관계장관회의에 참석, 발언하고 있다.
[포토] 치안, 안전 관계장관회의 발언하는 김민석 총리
2025년 10월 15일(수)
김민석 국무총리가 15일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 치안, 안전 관계장관회의에 참석, 발언하고 있다.
