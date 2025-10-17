본문 바로가기
가톨릭학원, 2025 대학법인평가 종합 3위

최영찬기자

입력2025.10.17 11:02

가톨릭대 모법인, 우수 운영 성과

가톨릭대학교의 모법인 가톨릭학원이 '2025 대학평가연구원(INUE)·한국경제신문 대학법인평가'에서 종합 3위를 차지했다고 17일 밝혔다.

가톨릭대 성심교정 전경. 가톨릭대학교

올해 처음 시행된 대학법인평가는 재학생 5000명 이상 사립대학을 운영하는 전국 83개 법인을 대상으로 △법인 재정건전성(40%) △법인-대학 재정건전성(20%) △지속가능성(40%) 등 3개 부문, 14개 세부 지표를 기준으로 진행됐다.


가톨릭학원은 △법인 재정건전성 부문 3위(25.06점) △법인-대학 재정건전성 부문 1위(17.52점) △지속가능성 부문 6위(29.20점) 등을 기록하며 종합 3위에 올랐다.

특히 법인 전입금 비율이 19.67%로 높았으며, 법정부담금부담률(104.72%)과 학교운영경비법인부담률(125%) 등 주요 지표에서도 고루 높은 평가를 받았다.


최준규 총장은 "가톨릭대학교가 170년의 역사 속에서 안정적으로 성장하고 교육과 연구 투자를 이어올 수 있었던 것은 가톨릭학원의 책임 있는 재정 운영과 지속적인 지원 덕분"이라며 "앞으로도 재정 다변화와 혁신을 통해 연구와 교육이 선순환하는 연구 중심 대학으로 발전해 나갈 것"이라고 말했다.




최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr
