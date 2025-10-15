코스피, 기관·외국인 동반 매수에 장중 1%대 강세

코스피가 기관과 외국인의 동반 매수세에 힘입어 강세를 보이고 있다.

15일 오전 10시4분 기준 코스피는 전일 대비 1.17% 오른 3603.45에 거래되고 있다.

투자주체별로는 기관과 외국인이 각각 1810억원, 155억원 순매수하고 있는 반면 개인은 2081억원을 순매도하고 있다. 선물시장에서는 외국인이 1462억원을 순매수하고 있는 반면 기관과 개인은 각각 470억원 984억원을 순매도하고 있다.

업종별로는 대부분의 업종이 강세다. 기계장비 업종이 4.93% 상승세고 제약 4.21%, 건설 3.98%, 전기가스 3.04%, 유통 2.73%, 비금속 2.15%, 통신 1.49%, 일반서비스 1.3%, 제조 1.12%, 증권 1.08%, 금융 1.05%, 의료정밀 0.87%, 운송장비 0.85% 등이 강세다. 반면 보험업종은 1.68% 약세고 금속업도 하락세를 보이고 있다.

시가총액 상위권 종목들도 오르는 종목이 더 많다. 삼성전자가 1.58% 강세고 삼성바이오로직스 7.89%, 두산에너빌리티 6.73%, 한화에어로스페이스 0.43%, HD현대중공업 0.5%, KB금융 2.25%, NAVER 0.58%, 셀트리온 1.18%, 삼성물산 5.49%, 신한지주 2.63% 등이 오름세다. 반면 SK하이닉스는 0.61% 약세고 LG에너지솔루션, 현대차 등도 약보합권에서 움직이고 있다.

같은 시각 코스닥지수도 강세를 보이고 있다. 코스닥지수는 전일 대비 0.69% 상승한 853.63에 거래되고 있다. 투자주체별로는 기관과 개인이 각각 154억원, 653억원 순매수하고 있는 반면 외국인은 789억원을 순매도하고 있다.

시가총액 상위권 종목들은 하락세인 종목이 더 많다. 에코프로비엠이 0.32% 빠졌고 에코프로 －0.99%, 펩트론 －0.56%, 리가켐바이오 －0.75%, HLB －0.92%, 에이비엘바이오 －0.22%, 삼천당제약 －0.79%, 케어젠 －0.16%, 휴젤 －0.19% 등이 약세다. 반면 알테오젠은 0.34% 오름세고 레인보우로보틱스 2.67%, 파마리서치 1.31% 등은 상승세를 보이고 있다.

한편 서울 외환시장에서 원/달러 환율은 전일 대비 0.8원 내린 1427.8원에 거래되고 있다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



