본문 바로가기
Dim영역
증권
여성포럼
지식포켓
AK라디오

시황

코스피, 기관·외국인 동반 매수에 장중 1%대 강세

장효원기자

입력2025.10.15 10:13

시계아이콘00분 48초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

코스피가 기관과 외국인의 동반 매수세에 힘입어 강세를 보이고 있다.


15일 오전 10시4분 기준 코스피는 전일 대비 1.17% 오른 3603.45에 거래되고 있다.

투자주체별로는 기관과 외국인이 각각 1810억원, 155억원 순매수하고 있는 반면 개인은 2081억원을 순매도하고 있다. 선물시장에서는 외국인이 1462억원을 순매수하고 있는 반면 기관과 개인은 각각 470억원 984억원을 순매도하고 있다.


업종별로는 대부분의 업종이 강세다. 기계장비 업종이 4.93% 상승세고 제약 4.21%, 건설 3.98%, 전기가스 3.04%, 유통 2.73%, 비금속 2.15%, 통신 1.49%, 일반서비스 1.3%, 제조 1.12%, 증권 1.08%, 금융 1.05%, 의료정밀 0.87%, 운송장비 0.85% 등이 강세다. 반면 보험업종은 1.68% 약세고 금속업도 하락세를 보이고 있다.


시가총액 상위권 종목들도 오르는 종목이 더 많다. 삼성전자가 1.58% 강세고 삼성바이오로직스 7.89%, 두산에너빌리티 6.73%, 한화에어로스페이스 0.43%, HD현대중공업 0.5%, KB금융 2.25%, NAVER 0.58%, 셀트리온 1.18%, 삼성물산 5.49%, 신한지주 2.63% 등이 오름세다. 반면 SK하이닉스는 0.61% 약세고 LG에너지솔루션, 현대차 등도 약보합권에서 움직이고 있다.

같은 시각 코스닥지수도 강세를 보이고 있다. 코스닥지수는 전일 대비 0.69% 상승한 853.63에 거래되고 있다. 투자주체별로는 기관과 개인이 각각 154억원, 653억원 순매수하고 있는 반면 외국인은 789억원을 순매도하고 있다.


시가총액 상위권 종목들은 하락세인 종목이 더 많다. 에코프로비엠이 0.32% 빠졌고 에코프로 －0.99%, 펩트론 －0.56%, 리가켐바이오 －0.75%, HLB －0.92%, 에이비엘바이오 －0.22%, 삼천당제약 －0.79%, 케어젠 －0.16%, 휴젤 －0.19% 등이 약세다. 반면 알테오젠은 0.34% 오름세고 레인보우로보틱스 2.67%, 파마리서치 1.31% 등은 상승세를 보이고 있다.


한편 서울 외환시장에서 원/달러 환율은 전일 대비 0.8원 내린 1427.8원에 거래되고 있다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

아파트 17채·230억 저택…'한국인 납치' 캄보디아 사기조직 금융 제재하는 美·英 아파트 17채·230억 저택…'한국인 납치' 캄보디아... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"대기업 안 다니는데도 부럽다"연간 1억 넘게 버는 유튜버 4000명 돌파

1800만원 짜리 명품 반지, 알고보니 불량품?…까르띠에 "환불 진행"

伊 총리엔 "아름다워", UAE 부통령엔 "끝도없이 돈 많아"…선 넘은 트럼프

"이 차 절대 타지 마세요"…중대 결함에도 중고시장에 우르르

李 대통령 출연 '냉부해' 댓글 삭제 논란…구글코리아 "정부 요청 없었다"

삼성전자 주가 2배 뛰면 1억 받는다"3년 뒤라고요? 이직 못하겠네"

해병특검, 오동운 공수처장 ‘직무유기 혐의’ 입건… 공수처 압수수색

새로운 이슈 보기