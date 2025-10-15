본문 바로가기
동해시, 동해페이 국비 21억 추가 확보… 인센티브 20% 상향 지원 전망

이종구기자

입력2025.10.15 09:59

올해 국비 확보 총 28억5000만원
2020년 상품권 발행 이후 최고 수치
시민 생활비 절감·소상공인 매출 증대 시너지 효과

강원도 동해시는 2025년 동해페이 관련 국비 21억9000만원을 추가 확보함에 따라 지난 9월 무릉제 기간부터 시행중인 동해페이 인센티브 20% 상향 지원을 지속적으로 이어갈 수 있을 것으로 전망된다고 15일 밝혔다. 이번 국비 확보 규모는 도내 춘천시 다음으로 높다고 밝혔다.

동해시청 전경. 동해시 제공

동해시청 전경. 동해시 제공

시에 따르면 이번 국비 확보는 민생경제 위기 극복을 위한 대응 차원에서 시비 36억원을 매칭해 이뤄졌으며, 올해 확보한 전체 국비는 총 28억5000만원으로 전년(11억9000만원) 대비 16억6000만원이 증가해 140% 상승한 수치다. 동해시는 상품권 발행이 시작된 2020년 이후 최고 수치라고 전했다.


현재 동해페이는 매출액 30억원 미만의 소상공인 4900여 개 가맹점에서만 사용 가능하며, 올해 1월부터 9월까지 약 480억원 규모의 지역 내 소비를 유도한 것으로 나타났다.

특히 9월부터는 무릉제와 추석, 연말 소비 수요를 대비해 인센티브를 기존 10%에서 20%로 상향 조장했으며, 한 달 동안 지급된 인센티브 규모도 기존 5억5000만원에서 15억원으로 대폭 늘었다. 시는 이번 인센티브 상향이 시민들의 소비 심리 회복과 소상공인 매출 증대에 긍정적인 효과를 보이며, 지역 내 경제 선순환 구조 형성에 기여하고 있다고 분석했다.


심규언 동해시장은 "이번 국비 추가 확보는 동해페이 활성화와 인센티브 상향 지원을 지속할 수 있는 든든한 마중물이 될 것"이라며 "어려운 경제 여건 속에서도 시민에게는 생활비 절감 효과를, 소상공인과 자영업자에게는 매출 증대 효과를 제공해 지역경제 활성화에 기여할 것으로 기대한다"고 전했다.




동해=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
