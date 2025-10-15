[포토] 고강도 주택시장 안정화 대책 발표

구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관(가운데)을 비롯해 윤창렬 국무조정실장(오른쪽부터), 이억원 금융위원장, 김윤덕 국토교통부 장관, 임광형 국세청장이 15일 서울 종로 정부서울청사에서 열린 주택시장 안정화 대책 합동브리핑에 입장하고 있다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>