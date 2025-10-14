강원도교육청, 2026학년도 수능 대비 모의평가 문제지 배부

본문 바로가기
이종구기자

입력2025.10.14 18:39

강원특별자치도교육청(교육감 신경호)은 14일부터 17일까지 2026학년도 대학수학능력시험 대비 강원 모의평가 문제지를 도내 91개 고등학교에 순차적으로 배부한다.

강원특별자치도교육청 전경. 강원특별자치도교육청 제공

강원특별자치도교육청 전경. 강원특별자치도교육청 제공

이번 문제지는 지난 2월부터 운영해 온 강원 수능형 문항분석 연구회(도내 중등교사 110명)가 직접 문항을 출제하고, 합숙과 외부검토를 거쳐 완성한 결과물이다.


총 11개 과목(국어, 수학, 영어, 한국사, 생활과윤리, 한국지리, 사회문화, 물리학Ⅰ, 화학Ⅰ, 생명과학Ⅰ, 지구과학Ⅰ)으로 구성되었으며, 실제 대학수학능력시험과 동일한 형태로 제작되었다.

국어와 수학의 선택과목은 각각 △언어와매체, 화법과작문 △확률과통계, 미적분으로 구성되어 있다.


정답 및 해설에는 출제 의도와 풀이 과정을 수록하여 학생들이 자기주도 학습 자료로 활용할 수 있도록 하였다.


각 학교는 문제지를 자체 평가나 수업 시간 교수 학습 자료로 활용할 수 있으며, 학생들은 수능 전 학습 점검 및 실전 대비용 자료로 활용할 수 있다.

도교육청은 문제지 배부 후 학생 및 교사 만족도 조사를 실시하고, 문항분석 연구회와 평가회를 열어 향후 문항의 완성도를 지속적으로 높여갈 계획이다.


박성관 미래교육과장은 "강원 모의평가 문제지가 도내 수험생들의 학습 점검과 실전 감각 향상에 도움이 되길 바란다"고 말했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
