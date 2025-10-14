함평군, '모바일 헬스케어'로 임신·출산 환경 조성한다

한 여성이 모바일 헬스케어를 통해 검진을 받고 있다. 전남 함평군 제공 AD 원본보기 아이콘

전남 함평군이 전 연령대 여성 대상 맞춤형 건강관리 서비스 '모바일 헬스케어'로 여성 건강 증진에 힘쓰고 있다.

14일 군에 따르면 모바일 헬스케어 사업에는 20대 2명, 30대 13명, 40대 16명의 가임기 여성을 비롯해 50~60대 여성 29명 등 총 60여 명이 참여 중이다. 임신 전후 여성은 물론, 전 생애주기 여성 건강관리 체계를 구축했다는 평가다.

참여자들은 모바일 기기를 활용해 ▲혈압 ▲혈당 ▲허리둘레 ▲중성지방 ▲HDL 콜레스테롤 등 5대 건강 위험 요인을 정기적으로 점검받고, 전문가의 1:1 상담과 피드백을 통해 생활 습관을 개선하고 있다. 이를 통해 안전한 임신과 건강한 출산 환경을 조성하는 데에도 도움을 받고 있다.

고령 산모에게서 발생할 수 있는 임신중독증 예방에도 효과를 보인다. 모바일 헬스케어를 통해 주기적인 혈압 측정과 데이터 기반 맞춤형 관리로, 산모의 건강 이상을 조기에 발견하고 위험을 예방하는 데 기여하고 있다.

이상익 군수는 "여성의 건강은 가정과 지역사회의 미래를 좌우한다"며 "함평군은 가임기 여성의 건강을 최우선 과제로 삼아 아이 낳고 키우기 좋은 도시를 만드는 데 앞장서겠다"고 말했다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr



