국민대 ‘국민 레이싱’, 자작자동차대회 9년 연속 우승

대학생 자작차 분야 최강 입증

국민대학교 자작자동차 동아리 '국민 레이싱(KOOKMIN RACING·KARA)'이 '2025 대학생 자작자동차대회(FORMULA STUDENT KOREA 2025, FSK 2025)' 포뮬러(Formula) 부문에서 9년 연속 종합 우승을 달성했다.

국민대 자작자동차 동아리 '국민 레이싱(KOOKMIN RACING·KARA)'이 대학생 자작자동차대회에서 9년 연속 종합 우승을 달성했다. 국민대학교 AD 원본보기 아이콘

2007년부터 매년 개최되고 있는 FSK 2025는 미래 자동차 산업 전문가를 양성하기 위해 개최되며 한국자동차공학회와 한국자동차연구원이 주최한다.

대회는 차량에 대한 이해도와 설계완성도를 비롯해 가속성, 선회성, 내구성 등 차량의 동적 성능을 평가한다.

이번 대회는 지난달 25일부터 28일까지 한국자동차연구원 E모빌리티연구센터에서 열렸으며, 국민대에서는 'KOOKMIN RACING F-25' 팀과 'KOOKMIN RACING KEF-25' 팀이 출전했다.

F-25팀은 80kW급 전기 모터를 탑재, 높은 기술력을 통해 이번 대회 모든 이벤트에서 안정적인 성능을 발휘하며 산업통상자원부장관상을 수상했다. KEF-25팀 또한 80kW급 전기 모터를 탑재하고 경량화 설계를 앞세워 E-Formula 부문 은상을 수상했다.

이번 F-25팀의 종합 우승으로 국민대 KORA는 9년 연속 우승이라는 쾌거를 이뤘다. 특히 이번 대회는 KORA가 E-Formula 차량 2대로 출전해 두 차량 모두 수상하는 성과를 거둔 첫 사례다.

대회에 참가한 국민대 자동차공학과 박민우 학생은 "9년 연속 종합 우승이라는 성적을 달성하며 국민대의 위상을 높일 수 있어서 자랑스럽다"고 소감을 전했다.





최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr



