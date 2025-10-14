고령군, ‘대가야배 전국파크골프대회’ 개최…전국 2000여명 참가 열기 후끈

10월 13일부터 11월 12일까지 5주간



지역경제 활성화·생활체육 확대 기대

고령군(군수 이남철)은 오는 10월 13일부터 11월 12일까지 5주간 '제2회 고령 대가야배 전국파크골프대회'를 대가야파크골프장에서 개최한다고 14일 전했다.

이 대회는 고령군체육회(회장 김종태)가 주최하고 고령군 파크골프협회(협회장 김광식)가 주관, 전국 17개 시·도에서 2000여명의 파크골프 동호인이 참가해 열띤 경쟁을 펼칠 예정이다.

대회가 열리는 대가야파크골프장은 대한파크골프협회로부터 전국 19번째 공인구장으로 인증받은 구장으로, 수준 높은 코스와 경관으로 전국 파크골퍼들로부터 호평을 받고 있다.

이번 대회 기간 선수단과 가족 등 2000여명이 지역에 체류하며 숙박·음식·유통 등 지역 상권에 활력을 불어넣을 전망이다. 특히 군은 선수들에게 중식 제공 대신 지역사랑상품권을 지급해 지역 음식점 이용을 유도, 지역경제 활성화 효과를 높일 계획이다.

군 관계자는 "이번 대회를 통해 경기 침체로 어려움을 겪는 소상공인들에게 실질적인 도움이 될 것"이라고 말했다.

김광식 고령군파크골프협회장은 "전국 각지에서 참가해 주신 선수 여러분께 감사드리며, 이번 대회가 생활체육의 대표 종목으로 자리 잡은 파크골프의 저력과 저변 확대 가능성을 보여주는 계기가 되길 바란다"며 "더 많은 동호인이 함께 즐길 수 있는 장을 만들겠다"고 말했다.

이남철 고령군수는 "이번 대회는 전국의 파크골프 동호인들과 고령군이 함께 만드는 생활체육 축제"라며, "참가자들이 고령의 매력을 체험하는 계기가 되길 바란다. 앞으로도 파크골프를 비롯한 생활체육과 스포츠 관광의 중심지로 도약할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 전했다.

이번 대회는 10월 13일 예선 1차전을 시작으로 4주간 예선전을 치른 뒤, 11월 11~12일 결선 경기로 마무리된다. 총상금은 5700만원으로, 전국 메이저급 파크골프대회로 자리매김할 전망이다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



