장인화 포스코 회장, 세계철강업계 리더들과 철강산업 성장방안 모색

美 워싱턴DC에서 열린 세계철강협회 총회

"스마트 안전체계 구축 등 모범사례 만들 것"

장인화 포스코그룹 회장이 지난 12일(현지시간) 미국 워싱턴DC에서 열린 세계철강협회 총회에 참석해 세계 철강업계 리더들과 업계 주요 현안에 대해 논의하고 선진 안전 문화 정착의 중요성을 강조했다. 이번 총회에는 포스코그룹, 타타스틸, 일본제철 등 글로벌 철강 대표기업 최고경영자(CEO)들이 대거 참석했다.

13일(현지시간) 미국 워싱턴DC에서 열린 세계철강협회 회의에에서 포스코가 세계철강협회 안전보건 우수사례 공모전 공정안전부문 최고상을 수상했다. 사진 오른쪽부터 장인화 포스코그룹 회장, 나렌드란(Narendran) 타타스틸 최고경영자(CEO). AD 원본보기 아이콘

장 회장은 주요 철강사 대표들과 ▲세계철강협회 안전보건방침 ▲기후대응 전략 및 탈탄소 전환 ▲탄소 배출량 할당 방식의 국제 표준화 ▲알루미늄에 대응하는 차세대 철강 차체 솔루션 개발 등에 관한 협회 활동 성과를 공유하고 발전 방향을 모색했다.

장 회장은 "안전한 일터를 만들기 위해서는 잠재 위험을 근본적으로 제거하고 협력사를 포함한 현장 직원 모두가 재해 예방의 주체가 돼야 한다"며 "인공지능(AI) 기술과 접목한 스마트 안전체계 구축 등 모범사례를 만들어 확산하는 데 앞장서겠다"고 말했다.

한편 포스코는 13일 열린 회원사 회의에서 안전보건 우수사례 공모전 우수기업에 선정됐다. 안전보건 우수사례 공모전은 세계철강협회가 매년 회원사의 안전 우수활동 사례를 공모받아 시상하는 제도로, 포스코는 올해 '고로 풍구 영상 기반의 AI 스마트 기술'로 공정안전 부문 최고상을 받았다. 포스코가 독자 개발한 '고로 풍구 영상 기반 AI 스마트 기술'은 고로(용광로) 내부의 용융물과 접촉하는 설비인 '풍구'에 영상 AI 및 처리 기술을 적용해 설비 이상 상태를 자동 판별하고 이상 상황을 작업자에게 신속히 안내해 설비 파손 위험을 예방한다.





