경기교육청, 신규 공무원 위한 '성장입문서' 제작 배포

이영규기자

입력2025.10.14 10:14

경기도교육청이 신규 지방공무원의 안정적인 업무 적응과 성장을 돕기 위한 '신규공무원을 위한 성장입문서' 5종을 제작 배포했다.


이번 성장입문서는 전국 최초로 신규공무원 공직 적응과 실무 역량 강화 과정을 체계화한 맞춤형 교육자료다.

이번 입문서는 ▲행정 공통 ▲급여 ▲지출 계약 ▲물품과 기술직 분야 등 4개 분야로 구성됐다. 행정공통 분야는 모든 직렬의 신규공무원에게 필요한 공통 기초 내용을, 그 외 분야는 관련 기초 실무 사항을 담았다.


경기도교육청이 최근 제작한 '신규공무원을 위한 성장입문서' 표지

경기도교육청이 최근 제작한 '신규공무원을 위한 성장입문서' 표지

또한 신규공무원이 평소 어려워하는 법령과 지침을 선배가 직접 알려주는 듯한 질문과 답변(Q&A) 형식으로 쉽게 설명하고 있다.


특히 기술직 분야는 안전·하자 관리 등 공통 내용을 비롯해 건축·토목·기계·전기 등 전문영역별 주요 공정을 중심으로 구성했다.

성장 입문서는 10월 초 교육행정 분야 홈페이지 탑재를 시작으로 오는 11월1일 기술직 분야로 순차 배포된다.


도교육청은 오는 12월 경기도교육청율곡연수원 주관 신규 임용예정자 연수에서 실물 책자로 제작·배포해 활용할 계획이다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

