노벨평화상 뒤끝?…베네수엘라, 노르웨이·호주 주재 대사관 돌연 폐쇄

돌연 노르웨이 대사관 폐쇄 결정

노벨평화상 수상에 보복성 조치로 추정

니콜라스 마두로 대통령이 이끄는 베네수엘라 정부가 돌연 주노르웨이 대사관을 폐쇄하기로 결정했다. 베네수엘라 야권 지도자 마리아 코리나 마차도가 노벨평화상 수상자로 결정된 지 사흘 만이다. 14일 연합뉴스는 베네수엘라 정부가 주노르웨이 대사관과 주호주 대사관 폐쇄를 결정했다고 보도했다.

이날 이반 힐 베네수엘라 베네수엘라 외교부 장관은 외교부 공식 사회관계망서비스(SNS)에 "우리 정부는 국가의 자원을 최적화하고 외교 분야에서의 국가적 존재감과 전략을 재정의하기 위해 조정 및 재배치를 단행할 것"이라고 성명을 발표했다. 이어 그는 향후 두 국가와의 관계와 양국 내 베네수엘라 교민에 대한 영사 업무가 '겸임국 외교공관'을 통해 처리될 것이라고 덧붙였다.

이번 발표에 노르웨이 외교당국은 AFP 통신에 "오슬로에 있는 주베네수엘라 대사관을 철수한다는 통보를 베네수엘라 측으로부터 받았다"면서 "그 이유는 제시하지 않았다"고 전했다. 로이터 통신은 "야권 지도자 마차도가 남미 국가의 민주주의를 위해 싸운 공로로 노벨평화상 수상자로 선정된 지 불과 며칠 만"이라며 이번 조치 시점에 주목했다.

이 가운데 일각선 이번 노르웨이와 호주의 대사관 폐쇄가 미국을 겨냥한 조치의 일환이라는 전망도 있다. 미국은 최근 베네수엘라 인근 지역에서 군사적 긴장감을 높이고 있다. 특히, 미군은 카리브해에 핵 추진 고속 공격 잠수함과 이지스 구축함 등을 배치하고 베네수엘라와 인접한 미국령 푸에르토리코에 F-35 전투기 신속 출격 채비를 해놓았다. 최근 몇 주간 '베네수엘라 기반 카르텔의 마약 운반선'이라고 주장하는 선박들을 공격해 20명 넘는 사망자를 내기도 했다. 미국의 동맹국을 골라 대사관 폐쇄 조치해 이에 대한 불만을 우회적으로 표현했다는 것이다.

노벨 평화상 받은 마차도는 누구?

올해 노벨 평화상 수상자인 마차도는 고(故) 우고 차베스 전 대통령(1999∼2013년 재임)으로부터 이어지는 베네수엘라 정부에 맞서 20년 넘게 민주 야권 진영에서 반(反) 독재 투쟁을 이끌어온 인물이다. 베네수엘라는 현 마두로 대통령이 2013년부터 집권하고 있으나 부정선거 의혹 등으로 인해 사실상 견제를 받지 않고 독재의 길을 걸어오고 있다.

마차도는 지난해 대선 전 각종 여론조사에서 압도적인 지지를 받으며 정권 교체 가능성을 높였지만, 친(親) 정부 성향의 선거관리위원회와 대법원의 피선거권 박탈 등으로 인해 출마하지 못했다. 마두로 대통령에게 마차도는 최대 정적인 인물이다. 마차도는 마두로 집권 기간 친정부 세력으로부터 살해 위협을 받기도 했다. 안전을 위해 베네수엘라를 떠나라는 주변 권고에도 불구하고 국내에서 은신 중인 것으로 알려져 있다.





방제일 기자



