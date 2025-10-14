팀스파르타, '스파르타클럽' 리브랜딩…AI 부문 강화

새 브랜드 슬로건 '미래를 돌파하는 힘' 공개

팀스파르타는 온라인 교육 서비스 '스파르타코딩클럽'을 '스파르타클럽'으로 리브랜딩한다고 14일 밝혔다.

'스파르타클럽' 리브랜딩은 단순한 명칭 변경을 넘어, 코딩 중심의 교육 브랜드에서 인공지능(AI) 시대에 최적화된 커리어 성장 플랫폼으로 진화하기 위한 전략적 전환점으로 풀이된다. 새 브랜드 슬로건 '미래를 돌파하는 힘'에는 도전하는 누구나 잠재력을 발휘해 성장과 전환을 실현할 수 있도록 돕겠다는 의지를 담았다.

팀스파르타는 온라인 교육 서비스 '스파르타코딩클럽'을 '스파르타클럽'으로 리브랜딩한다고 14일 밝혔다. 팀스파르타 AD 원본보기 아이콘

팀스파르타는 '스파르타클럽'을 통해 AI 역량을 갖추고 커리어 전반에 활용할 수 있도록 맞춤형 교육부터 커리어 지원까지 전 과정을 통합 제공한다는 비전을 제시했다. 학습자 생애 가치(LTV)에 맞춰 커리어의 모든 과정을 함께하는 플랫폼으로 자리매김하겠다는 방침이다.

특히 AI 부문 교육을 강화한다. AI 입문 과정부터 실무 교육, AI를 활용해 부수입을 창출할 수 있는 특화 프로그램까지 세분화된 교육을 신설했다. 또한, 최신 AI 트렌드를 가장 빠르게 접할 수 있도록 강의 라인업을 지속해서 갱신하고, 다양한 생성형 AI 툴을 실제로 다뤄볼 수 있는 서비스를 개발 중이다.

이범규 팀스파르타 대표는 "보다 많은 사람이 새로운 기회를 창출할 수 있도록 이들의 커리어 여정을 함께하며 AI 시대의 성장을 선도해 나가겠다"고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>