한국타이어, 사회복지시설 종사자와 나눔음악회 개최

자원봉사자 등 2000여명 초청

한국타이어앤테크놀로지는 23일 대전시 대덕구 한남대 대운동장에서 대전사회복지공동모금회, 대전시자원봉사연합회와 '2025 나눔음악회'를 개최한다고 14일 밝혔다.

올해로 11회인 나눔음악회는 사회복지시설 종사자와 자원봉사자들을 격려하기 위해 한국타이어가 2012년부터 주최하는 문화 행사다. 대전·충남 지역 사회복지시설 종사자와 이용자, 자원봉사자 등 2000여명을 초청하며, 일반 시민들도 무료로 공연을 관람할 수 있다.

한국타이어는 가수 린, 장혜진, 민수현, 황우림 등의 공연으로 관객들에게 즐거움과 감동을 선사할 계획이다. 또 행운권 추첨을 통해 타이어 증정권, 각종 가전제품 등 풍성한 선물도 전달한다.

서의돈 한국타이어 안전생산기술본부장은 "지역사회에서 나눔의 가치 실천에 앞장서신 사회복지 종사자 및 자원봉사자들을 위한 소중하고 값진 시간을 마련하게 되어 뜻깊게 생각한다"며 "사회복지 최일선에서 묵묵히 헌신하시는 분들을 위로하고 응원하기 위한 다양한 프로그램을 마련할 계획"이라고 말했다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



