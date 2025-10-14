본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
여성포럼
지식포켓
AK라디오

문화일반

지창욱·도경수 '조각도시', 내달 5일 디즈니+ 공개

이종길기자

입력2025.10.14 08:59

시계아이콘00분 16초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

억울한 누명 쓴 남자의 복수극
'모범택시' 오상호 작가 집필

디즈니+ '조각도시' 스틸 컷

디즈니+ '조각도시' 스틸 컷

AD
원본보기 아이콘

디즈니+는 액션 복수극 '조각도시'를 다음 달 5일 공개한다고 13일 밝혔다. 억울하게 흉악범죄에 휘말려 감옥에 간 남자 태중(지창욱)이 모든 사건의 배후에 있는 요한(도경수)에게 복수하는 이야기다.


지창욱은 하루아침에 인생이 산산이 부서진 평범한 남자 태중을 맡았다. 도경수는 타인의 인생을 마음대로 '조각하는' 요한으로 분해 첫 악역 연기를 보인다.

총 12부작으로 구성된 극본은 드라마 '모범택시' 시리즈와 영화 '범죄도시 4'를 쓴 오상호 작가가 담당했다. 연출은 드라마 '국민사형투표'의 박신우 감독과 영화 '발신제한', '아마존 활명수'의 김창주 감독이 공동으로 맡았다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"미국 공장에 가기 싫어요" 싸늘…LG엔솔 협력사는 '사다리게임' 파견까지 "미국 공장에 가기 싫어요" 싸늘…LG엔솔 협력사는... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"진짜 징글징글하다" 공용주차장 바닥 뚫은 민폐 캠핑족 '공분'

'구형 아이폰 어디있나' 집안 뒤지는 미국인들…"잘 팔면 수 억원 대박"

인구 52만 아프리카 섬나라의 기적…사상 첫 월드컵 본선 진출

"역사상 가장 큰 금융 위기 올 것현금 보유 대신 '이것' 모아야"

"결혼했지만 신고는 아직" 10년 새 두 배 쑥…이유는 집 때문

"서울 아파트 매물이 사라진다"…'규제신호'에 2년 내 최저치

전쟁인접국 찾는 서울시… 실전형 드론방어체계 구축 본격화

새로운 이슈 보기