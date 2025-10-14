"우리 결혼 할까요" … 창원특례시, 미혼남녀 인연만들기 '설렌데이' 참가자 모집

10월 13∼24일 창원시 홈페이지 접수

11월 21일 창원 진해구 일원서 개최



경남 창원특례시는 미혼남녀에게 폭넓은 만남의 기회를 제공하고 긍정적인 결혼 가치관을 확산하기 위해 '제2기 미혼남녀 인연만들기 설렌데이' 참가자를 모집한다.

모집 기간은 오는 24일까지이며, 창원시 홈페이지를 통해 온라인 접수가 가능하다. 신청 대상은 모집 공고일 기준 창원시에 주민등록이 있거나 직장을 둔 28세∼39세 미혼 남녀로, 남녀 각 15명씩 총 30명을 선발할 예정이다.

시는 1차 서류심사 및 성평등가족부의 성범죄자 알림e를 통한 참가자 적격 여부를 검토하고 2차 비대면 인터뷰를 실시해 오는 11월 10일 최종 참가자를 개별 통지할 계획이다.

이번 '설렌데이' 행사는 11월 21일 진해구 일원에서 개최되며, 참가자들이 자연스러운 교류 속에서 인연을 맺을 수 있도록 다양한 프로그램으로 진행될 예정이다.

최영숙 복지여성보건국장은 "지난 상반기 제1기 설렌데이에는 240명이 참여를 신청할 만큼 높은 관심을 보였다"며 "이번 제2기에도 많은 청년들이 뜻깊은 인연을 만나기를 기대한다"고 말했다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr



