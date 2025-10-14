본문 바로가기
중기부, 해외규격인증획득 지원사업 참가기업 모집

이성민기자

입력2025.10.14 12:00

총 280개사 모집…패스트트랙 포함
1억원 한도…총 비용 70%까지 지원

중소벤처기업부는 '2025년 해외규격인증획득 3차 지원사업'에 참여할 중소기업을 모집한다고 14일 밝혔다.


해외규격인증획득 지원사업은 중소기업이 해외진출 과정에서 수출대상국에서 요구하는 규격인증 획득을 위해 인증·시험·컨설팅 등에 지출하는 비용 일부를 지원하는 사업이다.

중기부, 해외규격인증획득 지원사업 참가기업 모집
올해 마지막 모집인 3차 사업에선 일반트랙 100곳과 간이심사를 통한 신속한 인증획득 지원이 가능한 패스트트랙 100곳을 선정 지원한다.

선정 기업에는 전년도 매출액에 따라 최대 1억원 한도 내에서 총 소요 비용의 50~70%를 지원한다. 기업당 연간 최대 4건까지 신청할 수 있으며 연간 총 신청금액이 3500만원 미만인 경우 신청 건수에 제한 없이 지원받을 수 있다.


모집은 다음달 14일까지다. 자세한 내용은 해외규격인증획득지원센터 누리집을 통해 확인하면 된다.




이성민 기자 minute@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

