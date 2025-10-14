노벨경제학상 모키어 "韓 성공은 개방성·기술 혁신 덕분…저출산이 유일한 문제"

2025년 노벨경제학상 수상 조엘 모키어 간담회

"한국은 성공한 나라로 지금까지처럼 국경을 열고 세계 최고 수준의 기술과 지속적으로 연결돼야 합니다. 유일한 문제는 세계 최저 출산율이므로 아이를 더 낳아야 합니다".

2025년 노벨경제학상을 수상한 조엘 모키어 미국 노스웨스턴대 교수가 13일(현지시간) 기자 간담회를 갖고 있다. AD 원본보기 아이콘

2025년 노벨경제학상 수상자인 조엘 모키어 미국 노스웨스턴대 교수는 13일(현지시간) 수상 발표 직후 열린 기자간담회에서 한국의 혁신과 지속적인 성장 방안에 대한 국내 취재진 질문에 이같이 답했다.

모키어 교수는 한국의 성공 요인으로 개방성을 꼽았다. 그는 "남한은 1950년대 1인당 소득이 매우 낮았지만 오늘날 부유한 국가 반열에 오르는 등 기적적으로 성장했다"며 "한국은 지금까지 해온 대로 국경을 개방하고 세계 최고의 기술과 계속 연결돼야 한다"고 말했다.

기술 혁신의 사례로는 자동차 산업을 들며 "한국산 자동차는 잘 달리고 오래 달린다"며 "한국 경제의 미래를 걱정한다지만 많은 나라들이 (자국과) 한국을 바꾸고 싶어할 것"이라고 강조했다.

그는 또한 남북한의 체제 차이를 언급했다. 그는 "제도에 대해 강의할 때 늘 남한과 북한을 비교한다"며 "한국은 평양처럼 끔찍한 제도를 가진 곳과 비교하면 괜찮은 제도를 가진 국가가 훨씬 잘살게 된다는 점을 보여준다"고 했다.

중국과 인접한 지정학적 리스크 속에 동맹인 미국의 지원이 한국의 성공에 기여했다는 점도 언급했다.

모키어 교수는 "한국은 큰 나라 바로 옆에 있는 작은 나라로 늘 까다로운 처지에 놓인다"며 "한국 즉 남한은 미국의 지원 덕분에 가난에서 벗어날 수 있었고, 지금처럼 계속 나아가야 할 이유가 충분하다"고 했다.

한국의 성장을 가로막는 유일한 문제로는 저출산을 지목했다.

그는 "한국은 지구상에서 출산율이 가장 낮은 나라 중 하나"라며 "인구 문제, 즉 출산율과 인구구조 변화만이 유일한 걱정거리"라고 말했다.

이날 스웨덴 왕립과학원 노벨위원회는 올해 노벨 경제학상 수상자로 조엘 모키어 미국 노스웨스턴대 경제학과 교수·필리프 아기옹 런던정경대 경제학과 교수·하윗 미국 브라운대 경제학과 교수를 선정했다. 노벨위원회는 모키어 교수가 기술 혁신은 기존 이익에 도전하는 과정이기 때문에 새로운 아이디어에 개방적이고 변화를 허용하는 것이 중요하다는 점을 입증했다고 밝혔다.





뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr



