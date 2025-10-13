본문 바로가기
연천군, 영희네 정영희 대표 한국무형문화유산 명인 선정

이종구기자

입력2025.10.13 16:53

언론사 홈 구독
경기 연천군은 영희네 정영희 대표가 한국무형문화예술교류협회로부터 한국무형문화유산 명인증과 명인패를 수여받았다고 13일 밝혔다.

연천군 영희네 정영희 대표, 한국무형문화유산 명인 선정. 연천군 제공

연천군 영희네 정영희 대표, 한국무형문화유산 명인 선정. 연천군 제공

원본보기 아이콘

문화체육관광부가 후원하고 한국무형문화예술교류협회가 주관하는 한국무형문화유산 명인 명장 수여식은 전통문화의 계승과 발전에 기여한 인물을 대상으로 엄정한 심사를 거쳐 부여되는 영예로운 상이다. 정영희 대표는 전통 고추장 제조 분야 명인으로 이름을 올렸다.


정 대표는 오랜 기간 장인정신과 정직한 제조기술을 바탕으로 지역 농산물을 활용한 전통 장류를 생산하며 우리 고유의 식문화를 지켜왔다. 또한 후학 양성과 지역 특산품 산업화에 힘써 연천의 전통식문화를 전국적으로 알리는 데 큰 공헌을 했다.

정영희 대표는 "전통의 맛과 기술을 지키는 일은 개인의 명예를 넘어 지역의 문화유산을 보존하는 일이라 생각한다"며 "앞으로도 연천 농산물의 우수성을 바탕으로 우리 전통 장문화를 널리 알리기 위해 최선을 다하겠다"고 소감을 밝혔다.


한편, (사)한국무형문화예술교류협회는 문화체육관광부에 등록된 비영리법인으로, 각 분야 무형문화유산 보유자와 명인들의 전통기술을 체계적으로 보존·전승하기 위한 다양한 활동을 이어가고 있다.




연천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
