진도군, 고속철도 국가계획 반영 범군민 결의대회

전남 진도군이 고속철도 건설의 국가계획 반영을 촉구하기 위한 범군민 결의대회를 열고 지역 발전의 염원을 하나로 모았다.

진도군은 최근 군청 대회의실에서 진도고속철도추진위원회 주관으로 '진도 고속철도 국가계획 반영을 위한 범군민 결의대회'를 개최했다고 13일 밝혔다.

이날 행사에는 추진위원회 위원과 기관단체장, 군민 등 300여명이 참석해 진도 고속철도 국가계획 반영을 한목소리로 촉구했다. 참석자들은 "진도군은 제주도와의 최단 항로이자 육상·해상 교통 연계의 최적지"라며 "전라남도는 국토교통부에 진도 고속철도 국가계획 반영을 적극 건의하고, 정부는 전남 서부권의 교통 인프라를 확충하라"고 요구하는 결의문을 채택했다.

결의문은 김희수 진도군수, 박금례 군의회 의장, 박종온 공동추진위원장에게 전달됐다. 조난영 진도군여성단체협의회장은 대통령에게 보내는 편지를 낭독하며 "미래세대가 교통의 한계로 불리한 출발선에 서지 않도록 진도에 고속철도가 연결돼야 한다"고 호소했다.

박종온 공동추진위원장은 "진도군의 건의서가 국가철도망 계획 수립 과정에서 전달되지 못한 현실이 안타깝다"며 "이재명 대통령의 공약인 '호남고속철도 진도군 연장'이 반드시 이행되도록 군민이 뜻을 모아야 한다"고 말했다.

김희수 군수는 "진도는 세월호 참사와 송전선로 설치 등 국가적 희생을 감내했지만 여전히 교통의 한계와 지방 소멸 위기에 놓여 있다"며 "이재명 대통령의 '특별한 희생엔 특별한 보상' 원칙에 따라 진도 고속철도가 국가계획에 반영돼야 한다"고 강조했다.

한편, 위원회는 이번 결의대회를 시작으로 ▲전남도 추가 건의 ▲학생 참여 글짓기·그림 공모 ▲대통령실 서명부 전달 ▲전국 홍보활동 등 고속철도 국가계획 반영을 위한 범군민 운동을 이어갈 계획이다.





