휴젤, '메디컬 에스테틱 전문가' 캐리 스트롬 글로벌 CEO 선임

前 글로벌 제약사 애브비 수석 부사장

휴젤 휴젤 145020 | 코스닥 증권정보 현재가 268,000 전일대비 7,000 등락률 -2.55% 거래량 114,750 전일가 275,000 2025.10.13 15:30 기준 관련기사 연휴 전 韓증시 신중 모드…코스피·코스닥 하락 마감韓증시 장 초반 혼조세…코스피 강보합·코스닥 하락전환'외인·기관 팔자'…코스피 약보합, 코스닥은 오름세 전 종목 시세 보기 close 이 세계적 메디컬 에스테틱 분야 전문가 캐리 스트롬을 글로벌 CEO로 영입했다고 13일 밝혔다. 최근 장두현 한국 CEO 취임에 이어 글로벌 CEO를 추가 선임하며, 미주 지역 중심의 성장을 본격화한다는 복안이다.

캐리 스트롬 휴젤 글로벌 CEO. 휴젤 AD 원본보기 아이콘

휴젤의 글로벌 사업 전반을 이끌게 된 캐리 스트롬은 2020년 5월부터 올해 2월까지 5년간 글로벌 제약사 애브비의 수석 부사장이자 엘러간 에스테틱스 글로벌 총괄 사장을 역임한 인물이다. 2011년 엘러간(현 애브비)에 처음 합류한 뒤 50개국 이상에서 보툴리눔 톡신 '보톡스', HA필러 '쥬비덤' 등 50억달러(약 7조1000억원) 규모의 에스테틱 포트폴리오를 이끌어왔다. 이전에는 엘러간의 미국 의료미용 부문 수석 부사장을 거쳤으며, 화이자에서 11년간 영업 및 마케팅 전문가로도 활약했다.

캐리 스트롬은 "재능 있고 헌신적인 휴젤의 임직원들과 이사회와 함께 일하게 돼 기쁘다"며 "한국 내 리더십을 기반으로 글로벌 미용 시장을 선도하는 기업으로 도약해 전세계 고객과 환자에게 제공하는 서비스 기준을 높이는 것을 최우선 과제로 삼겠다"고 밝혔다.

휴젤은 현재 톡신 69개국, 필러 53개국에 진출하며 세계 시장에서 영향력을 빠르게 넓히고 있다. 특히 지난해 2월 미국 식품의약국(FDA)로부터 보툴리눔 톡신 '레티보' 50유닛과 100유닛에 대한 품목허가를 획득한 이후, 올해 세계 전체 톡신 시장의 50% 이상인 미국 진출에 본격적으로 닻을 올렸다. 캐리 스트롬의 영입은 올해부터 가시화된 휴젤 미국 사업 성과를 본격화하고, 북미 지역을 필두로 한 세계 시장 확장 전략에 강한 추진력을 더할 전망이다.

차석용 휴젤 이사회 의장은 "캐리 스트롬은 글로벌 메디컬 에스테틱 산업에서 폭넓은 경험을 쌓으며 변화를 주도해온 전문가"라며 "미주 지역을 비롯해 글로벌 기업으로의 중대한 전환기에 있는 휴젤의 미래 가치를 극대화할 것으로 기대한다"라고 했다.





최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>