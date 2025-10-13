경기 2곳에 '영농형태양광' 시범사업 추진…"올 12월 대상마을 선정"

전력수요 높고·발전규모 1㎿ 이상 우선 조성

'실제 영농여부·수확량' 모니터링 실시

태양광 발전 수익, 마을공동체에 공유

정부가 전력수요가 많은 수도권에 '영농형태양광' 조성 시범사업을 추진하기로 했다. 사업 대상지는 현재 전력계통 문제가 없고, 산업단지 등으로 전력수요가 높은 경기지역이다. 발전규모 1㎿ 이상으로 규모 있는 영농형 모델 2개소를 우선 조성할 방침이다.

농림축산식품부는 올해 12월 중에 영농형태양광 시범사업 2개소를 선정할 계획이라고 13일 밝혔다.

전남 영광군 염산면 월평읍 농경지에 설치된 영농형태 태양광 발전소.

농식품부 관계자는 "정부는 농업인 소득 증대와 식량안보를 동시에 이룰 수 있는 영농형태양광과 햇빛소득마을에 대한 제도화를 준비하고 있다"며 "이번 시범사업은 농업·농촌의 태양광 제도화에 앞서, 규모화·집적화와 함께 수익을 지역에 환원하는 모델을 접목한 사업"이라고 설명했다.

영농형태양광과 햇빛소득마을에 대해 사업주체와 농지 허용범위, 시설규정, 전력계통, 주민수용성 등 제도 전반에 여러 가지 시각이 존재하고 있는 상황이다. 이에 농식품부는 이번 시범사업을 개선·보완 사안을 마련할 방침이다.

대상 부지는 한국농어촌공사가 보유한 비축농지와 마을주민의 참여농지 등을 임차해 설치하는 형태다. 정부는 의무영농 등 영농형태양광 제도 취지에 맞도록 조성 후에는 전담기관을 지정하여 실제 영농여부 확인과 수확량에 대한 모니터링도 실시할 계획이다.

태양광 발전사업을 통한 수익은 마을공동체가 공유토록 지역에 환원한다. 시범사업은 공모 후 12월 중에 대상마을을 선정할 계획이다. 발전사업 준비 과정부터 필요한 사항에 대해 정부와 지자체가 적극적으로 지원할 것이다.

농식품부는 부지임대 뿐만 아니라 발전사업 등 사업 전반에 걸친 자문과 사업관리에 대한 지원에 나설 예정이다. 이와 함께 현재 준비 중인 햇빛소득마을 시범사업도 조속히 추진할 계획이다.

박해청 농식품부 농촌탄소중립정책과장은 "정부는 영농형태양광과 햇빛소득마을 조성 등 처음 도입되는 제도인 만큼 질서 있고, 안정적으로 제도가 정착할 수 있도록 노력하고 있고 제도화 과정에 다양한 시범 모델을 활용할 계획"이라며 "시범사업을 통해 나타난 문제점을 제도와 정책에 반영해 시행 준비에 철저를 기해 나갈 것"이라고 말했다.





세종=주상돈 기자 don@asiae.co.kr



