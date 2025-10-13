본문 바로가기
Dim영역
국제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

파혼 선언한 中 여성 "지참금 4000만원 돌려줄게, 단 포옹비 600만원은 빼고"

방제일기자

입력2025.10.13 11:02

시계아이콘01분 10초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

신랑 측이 신부 가족에 결혼 비용 지급 풍습
신붓값, 평균 2000만원서 1억원 달하기도

기사 이해를 돕기 위한 AI 이미지로 본문과 무관.

기사 이해를 돕기 위한 AI 이미지로 본문과 무관.

AD
원본보기 아이콘

중국 허난성의 한 여성이 신랑이 될 남성에게 파혼을 요구하며 신붓값으로 받은 약 4000만원(약 20만위안)을 돌려주되 약 600만원(약 3만위안)은 '포옹비' 명목으로 공제하겠다고 주장해 논란이 일고 있다.


12일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 지난해 중매인을 통해 처음 만나 올해 1월 약혼한 한 커플이 11월 결혼식을 계획했다 파혼한 가운데, 여성 측이 남성 측으로 받은 신붓값 중 일부를 포옹비로 주장하며 반환을 거부한 사연이 온라인에서 화제라고 보도했다. 해당 사건은 허난 TV 보도를 통해 알려졌으며, 중국 현지 사회관계망서비스(SNS)에서 조회 수 2300만회를 기록하며 큰 관심을 받고 있다.

중국에서는 전통적으로 결혼 전 신랑 측 가족이 신부 측에 신붓값(차이리, 지참금)을 주는 풍습이 있다. 이는 신부를 길러준 데 대한 감사의 표시로 여겨진다. 신붓값은 통상적으로는 10만 위안(약 2000만원)에서, 많게는 50만 위안(약 1억원)까지 이른다. 특히 남성보다 여성 수가 부족한 농촌 지역의 경우, 신랑 측 부담이 도시 지역보다 더 큰 것으로 알려져 있다.


SCMP의 보도를 보면, 이미 웨딩 사진도 촬영했고, 신랑 측은 결혼식장을 예약하며 가족과 친척, 친구들에게 청첩장까지 전달한 상황이었다. 그러나 최근 신부 측 여성은 남성의 수입이 적다는 이유로 결혼을 번복했다. 문제는 여성 측은 받은 신붓값을 반환하겠다고 했지만, 웨딩 촬영 당시 포옹 장면이 있었다며 약 600만원은 '포옹비'로 공제하겠다고 주장해 논란이 일고 있다. 여성 측은 "심각한 다툼은 없었지만, 그 사람과 결혼하고 싶지 않다"며 "포옹비 600만원에는 데이트 비용 등 개인 지출도 포함돼 있다"고 주장했다.

중국에서는 전통적으로 결혼 전 신랑 측 가족이 신부 측에 신붓값(彩·차이리)을 주는 풍습이 있다. 이는 신부를 길러준 데 대한 감사의 표시로 여겨진다. 사진은 기사의 특정 내용과 관련없음. 픽사베이

중국에서는 전통적으로 결혼 전 신랑 측 가족이 신부 측에 신붓값(彩·차이리)을 주는 풍습이 있다. 이는 신부를 길러준 데 대한 감사의 표시로 여겨진다. 사진은 기사의 특정 내용과 관련없음. 픽사베이

원본보기 아이콘

두 사람의 중매인은 현지 매체와의 인터뷰에서 "10년 동안 1000쌍의 커플을 성사했지만, 이 여성의 가족만큼 까다로운 경우는 처음"이라며 "사진 촬영 시 포옹은 사진사의 요청이었다. '포옹비' 요구는 도덕적으로 이해할 수 없는 일"이라고 비판했다. 결국 양측은 여성이 약 3400만원(17만500위안)을 신랑 측에 반환하는 것으로 합의한 것으로 알려졌다.


한편, 결혼 약속을 번복하고 신붓값을 돌려주지 않거나 일부만 반환하는 사례는 중국에서 종종 문제가 된다. 지난해 후난성에서 한 남성이 여성과 그의 아버지를 상대로 소송을 제기했는데, 23만위안(약 4630만원)의 신붓값을 돌려받지 못했기 때문이다. 법원은 여성 가족이 15일 이내에 돈을 반환하라고 판결했지만, 이행하지 않자 남성은 언론에 도움을 요청했다. 또 같은 해 신부 예물을 노리고 16세 딸을 강제로 시집보낸 파렴치한 아버지가 고발되기도 했다.




방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'제2의 월급' 꼬박꼬박 받는다…내년부터 '비과세'라는 배당주 뭐길래 '제2의 월급' 꼬박꼬박 받는다…내년부터 '비과세'... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'美통상 압박' 피할래유럽서 새 판 짜는 'K푸드'

"군의관 안 갈래요" 8월까지 의대생2838명 현역 입대…역대 최다

궁궐 방문객 4년 새 6.5배 늘었지만…관리 인력은 '제자리'

'제2의 월급' 꼬박꼬박 받는다…내년부터 '비과세'라는 배당주 뭐길래

ATM서 환전하고 QR 찍어 물건 사고…北서도 스마트폰은 다 되네

"경찰이 와도 달라지지 않았다"피해자의 증언

국회 정보망 침입 시도 2만건…"국회도 사이버 위협 한복판에"

새로운 이슈 보기