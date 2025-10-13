본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

충청

대전 아름다운 정원, '목동 더샵리슈빌'대상 수상

충청취재본부 모석봉기자

입력2025.10.13 09:49

시계아이콘00분 29초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

금상에 카페제라(개인)·센트럴파크2단지(공동주택)

대상 (목동 더샵리슈빌)

대상 (목동 더샵리슈빌)

AD
원본보기 아이콘

대전시가 생활 속 정원문화 확산을 목표로 아름다운 정원을 발굴해 대전의 새로운 관광자원으로 육성하기 위해 추진한 '제1회 대전 아름다운 정원 공모전'에서 '목동 더샵리슈빌'이 대상을 수상했다.


공모 대상은 개인 정원과 공동주택(아파트) 정원 2개 부문으로 진행됐으며, 총 15개소가 접수됐다. 1차 서류심사와 2차 현장 심사를 거쳐 대상 1개소, 금상 2개소, 은상 2개소, 동상 2개소가 최종 선정됐다.

금상 (센트럴파크 2단지)

금상 (센트럴파크 2단지)

원본보기 아이콘

수상작은 ▲대상 목동더샵리슈빌(공동주택) ▲금상 카페제라(개인), 센트럴파크2단지(공동주택) ▲은상 데이지136(개인), 대덕테크노밸리12단지(공동주택) ▲동상 그림처럼(개인), 복수초록마을리슈빌(공동주택) 등이다.


은상 (데이지 136)

은상 (데이지 136)

원본보기 아이콘

수상자에게는 상장과 함께 현판이 수여되며, 향후 계절별 꽃묘 무상 지원, 민간정원 등록 지원, 언론 홍보 등 다양한 인센티브를 제공할 계획이다.


동상 (그림처럼)

동상 (그림처럼)

원본보기 아이콘

박영철 녹지농생명국장은 "이번 공모전을 통해 시민이 함께 만들어가는 정원문화의 확산 기반을 마련했다"며 "앞으로도 대전시 곳곳에서 아름다운 정원이 지속해서 확산하도록 적극적으로 지원하겠다"고 말했다.

한편, 수상작은 오는 24일부터 26일까지 엑스포시민광장에서 개최되는 '2025 대전정원박람회'에서 정원사진전 형태로 전시될 예정으로 시민 누구나 방문해 수상작의 아름다움을 감상할 수 있다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'제2의 월급' 꼬박꼬박 받는다…내년부터 '비과세'라는 배당주 뭐길래 '제2의 월급' 꼬박꼬박 받는다…내년부터 '비과세'... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'美통상 압박' 피할래유럽서 새 판 짜는 'K푸드'

"군의관 안 갈래요" 8월까지 의대생2838명 현역 입대…역대 최다

궁궐 방문객 4년 새 6.5배 늘었지만…관리 인력은 '제자리'

ATM서 환전하고 QR 찍어 물건 사고…北서도 스마트폰은 다 되네

'한끼 1만원 시대' 점심 굶는 직장인 속출… 5000원 뷔페 선보인 日 기업

'제2의 월급' 꼬박꼬박 받는다내년부터 '비과세'라는 배당주 뭐길래

美정부, 셧다운에 CDC 700명 해고 통보했다 '취소'

새로운 이슈 보기