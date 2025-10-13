본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

경기도교육청, 전국 최초 온라인 숙려제로 학업 중단 예방 나서

이종구기자

입력2025.10.13 07:39

시계아이콘00분 21초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

학업 중단 위기 학생 대상 경기온라인학교 이음교실 운영
경기온라인학교 플랫폼 활용 온라인 학업 중단 예방 교육

경기도교육청(교육감 임태희)이 13일부터 24일까지 전국 최초로 학업 중단 위기 학생 대상 온라인 숙려제 '경기온라인학교 이음교실'을 운영한다.

경기도교육청이 13일부터 24일까지 전국 최초로 학업 중단 위기 학생 대상 온라인 숙려제 '경기온라인학교 이음교실'을 운영한다. 경기도교육청 제공

경기도교육청이 13일부터 24일까지 전국 최초로 학업 중단 위기 학생 대상 온라인 숙려제 '경기온라인학교 이음교실'을 운영한다. 경기도교육청 제공

AD
원본보기 아이콘

도교육청은 2011년부터 전국 최초로 '학업 중단 숙려제'를 도입했으며, 최근 3년간 평균 학업 복귀율은 81%에 달한다. 이번 '경기온라인학교 이음교실'은 기존 숙려제 방식을 온라인으로도 확장하기 위해 마련했다.


경기온라인학교 이음교실은 도내 학업중단 숙려제 참여 중학생을 대상으로 상담과 문화·예술 교육활동을 제공해 학업 복귀를 돕는다. 주요 내용은 ▲전문상담교사 주관 집단 상담 ▲패들렛 기반 디지털드로잉 교육활동 등이며 2개 기수 각 10차시로 운영된다.

도교육청은 앞으로도 학업 중단 위기 학생을 위한 체험과 상담 관련 교육활동을 확대하고 학업 복귀를 위한 다양한 지원 방안을 마련할 계획이다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"은행에 돈 넣으면 손실"…생존 위해 '비트코인·금·은' 모으라는 부자 아빠 "은행에 돈 넣으면 손실"…생존 위해 '비트코인·... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"트럼프, 세계 평화 위해 일해"…노벨평화상 마차도, 거듭 감사 전해

1시간 턱걸이 '733개'…세계 신기록 호주 女 경찰관

주말 해변 지나다 날벼락…美 헌팅턴비치 헬기 추락 사고

톰 크루즈, 네 번째 결혼도 '미션 임파서블'…"우주 결혼식 검토 중"

"포경수술, 자폐 발병률 높다"…'타이레놀' 또 저격한 美장관

'안정적 삶' 美뉴욕 싱글족 연봉은 '2.6억'…3억 넘는 1위 도시는?

서울 대림1동 건물 지하서 화재 발생…"초기 진화 중"

새로운 이슈 보기