본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

창원시설공단, 장사시설 참배객 추모 이벤트 '큰 호응'

영남취재본부 송종구기자

입력2025.10.12 08:43

시계아이콘00분 23초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

사랑의 메시지 남기기·추모글 전시회 등

경남 창원시설공단이 지난 추석 연휴에 시립상복공원을 찾은 참배객들을 대상으로 다양한 추모 이벤트를 실시해 큰 호응을 얻었다고 12일 밝혔다.

사랑의 메시지 남기기.

사랑의 메시지 남기기.

AD
원본보기 아이콘

상복공원에서는 추석 연휴인 지난 3일부터 9일까지 '사랑의 메시지', '추모글 전시회', '간식나눔 이벤트' 를 실시해 눈길을 끌었다.


봉안당 벽면에 마련한 '사랑의 메시지' 게시판에는 수백 명의 참배객이 몰려 고인에 대한 사랑과 추모, 기억을 담은 스티커를 게시하며 감사와 위로의 마음을 전했다.

또한 공단 장사시설팀에서 주관한 '2025년 고인 추모글 공모전'에 입상한 작품 7점을 전시해 많은 참배객들의 발길을 붙들었다.


이밖에 추석 당일인 6일에는 가족과 함께 찾은 아동 150여명에게 쿠키와 사탕 등 소포장 간식을 제공했다.


이경균 이사장 직무대행은 "앞으로도 따뜻한 추모와 건전한 장례문화를 확산해 이용객들에게 더욱 신뢰받는 장사시설로 거듭나겠다"고 말했다.




영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

5G 쓰면 1만원 더 아끼는데…LTE 요금제 가입 막고 입 다문 통신사 5G 쓰면 1만원 더 아끼는데…LTE 요금제 가입 막고... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'조상님과 가장 가까워지는 날'…추분이 공휴일인 이유

현직 경찰병원장, 추석연휴 음주운전 혐의 입건

1193회 로또 1등 16명…당첨금 각 17억1701만원

'이것' 물로 착각해서…캠핑장서 라면 먹다가 병원 실려가

도핑 걸리자 "키스 때문에"…베네수엘라 테니스 선수 4년 자격정지

흔들리는 '트럼프 라운드'…상호관세, 대법원 문턱 넘을까

은행 '프랜차이즈론' 급감…2금융·대부업 내몰리는 자영업자④

새로운 이슈 보기