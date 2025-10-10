본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

특징주

[특징주]두나무 합병 기대감 지속… NAVER, 6%대 강세

김대현기자

입력2025.10.10 09:45

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

두나무 합병을 통해 밸류에이션(기업가치 대비 주가 수준) 저평가가 해소될 것이란 기대감과 함께 네이버( NAVER )의 주가가 강세다.


10일 오전 9시36분 기준 NAVER는 전 거래일 대비 1만7000원(6.72%) 상승한 27만원에 거래됐다.

[특징주]두나무 합병 기대감 지속… NAVER, 6%대 강세
AD
원본보기 아이콘

이날 한국투자증권은 NAVER에 대해 "3분기 실적이 시장 평균 전망치에 부합하겠다. 두나무 합병을 통해 밸류에이션 저평가가 해소될 수 있는 국면"이라며 투자의견 매수와 목표주가 30만원을 유지했다.


정호윤 한국투자증권 연구원은 "미국이 금리인하 사이클에 접어들었으며 과거 추세를 보았을 때 암호화폐 거래액은 금리 인하 시 증가하는 경향이 확인됐다"며 "내년 두나무의 실적 호조가 예상된다"고 말했다. 또한 "국내에서도 스테이블코인, 토큰증권 등 제도화가 시작되는 암호화폐 시장에서 다양한 사업 기회를 선점함으로써 네이버의 사업 영역이 확장될 여지가 충분하다"고 강조했다.


그는 "NAVER는 오랫동안 낮은 밸류에이션을 받아왔으며 이는 신사업 등 미래 성장 동력원이 상대적으로 약하기 때문이었다"며 "두나무 인수를 통해 암호화폐 기반의 새로운 사업으로 진출할 수 있게 됐고 그동안 받아온 밸류에이션 저평가가 해소될 수 있는 국면으로 진입했다"고 덧붙였다.




김대현 기자 kdh@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[단독]철판 3.2㎜라더니 2.8㎜ 딱 잡아낸 매의 눈 LH '명장'…3년간 중대하자 68% 줄였다[LH민참아파트] [단독]철판 3.2㎜라더니 2.8㎜ 딱 잡아낸 매의 눈 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

2주간 산후조리원 비용이 4020만원…'강남 D 산후조리원, 최저가보다 33.5배 비싸'

예상가의 4배, 10분만에 낙찰…경매 나온 아인슈타인 최애 소장품

"연예인은 축의금 1000만원 한다?"…딘딘, 현실 액수 공개

韓 문화 아이템 '뮷즈' 세계로 나간다...홍콩·북미·유럽 진출

해외직구 어린이용 헬멧서 나온 발암 물질… 기준치 746배

노벨상 인증 '양자 컴퓨터'…"될까가 아니라 언제냐의 문제"

조부모→손주 증여 5년간 3.8조원…"3분의2 초등학교 졸업전 증여"

새로운 이슈 보기