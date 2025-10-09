블랙핑크 제니, 한글날 맞아 기념 글꼴 '젠 세리프' 무료 배포

그룹 블랙핑크의 제니가 한글날을 기념해 소속사와 함께 한글의 미를 담은 전용 글꼴을 선보였다.

블랙핑크 제니. OA엔터테인먼트 AD 원본보기 아이콘

9일 OA엔터테인먼트는 신규 한글 서체 '젠 세리프(ZEN SERIF)'를 무료 배포한다고 밝혔다. 이 글꼴은 서양의 전통 서체인 블랙레터(Blackletter)와 한글을 결합한 것으로 딱딱한 인상을 덜어내고 부드럽고 유연한 곡선을 더해 독창적인 미감을 구현했다.

'젠 세리프' 글꼴은 OA엔터테인먼트 공식 홈페이지 등에서 내려받을 수 있으며 인스타그램 숏폼 편집 앱 '에디트(Edits)'에서도 사용할 수 있다. 특히 '에디트'에 한글 글꼴이 등록된 것은 이번이 처음이라고 소속사는 설명했다.

제니가 출시한 한글 글꼴. OA엔터테인먼트 원본보기 아이콘

OA엔터테인먼트는 "이번 '젠 세리프'는 세계에 한글의 아름다움을 알리기 위해 출시한 글꼴"이라며 "한글날을 맞이해 폰트가 출시돼 더 뜻깊다"고 전했다.

제니는 앞서 첫 정규앨범 수록곡 '서울 시티'(Seoul City)로 한국의 멋을 알리는 등 한국에 대한 특별한 사랑과 자부심을 드러낸 바 있다. 현재 서울관광 명예 홍보대사로도 활동 중이다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>