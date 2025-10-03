'단풍 절정' 이달 말~내달 초…"기후변화로 시기 늦어져"

올해는 이달 말부터 내달 초까지가 단풍이 절정을 이룰 것으로 예측된다. 단풍 절정 시기는 기후변화의 영향으로 해마다 늦어지는 추세다.

3일 산림청의 '2025년 산림 단풍 예측지도'에 따르면 수종별 단풍이 절정을 이루는 시기는 ▲은행나무 10월 28일 ▲참나무류 10월 31일 ▲단풍나무류 11월 1일 등으로 예측된다.

단풍나무류는 강원 설악산에서 이달 25일을 즈음해 시작돼 속리산(27일), 가야산(내달 11일), 내장산(내달 6일) 등의 순으로 단풍잎이 물들 것으로 보인다.

단풍 절정 예측지도는 국립수목원과 전국 권역별 공립수목원(9개소), 국립산림과학원이 협력해 수집한 생물계절 장기 관측 자료와 산악기상정보를 활용해 완성했다.

단풍 절정 기준은 수종별 단풍이 50% 이상 물들었을 때를 기준으로 적용했다.

분석과정에서 올해 단풍 절정 시기는 최근 10년 평균보다 4~5.2일 늦어진 것으로 확인했다. 수종별로는 단풍나무류 0.43일, 참나무류 0.52일, 은행나무 0.50일 등 해마다 단풍 절정 시기가 늦어지는 추세다. 단풍 절정 시기가 매년 늦어지는 데는 기후변화의 영향이 큰 것으로 분석된다.

산림청은 앞으로도 관측지점을 확대해 예측 정확도를 높이고 기후변화 대응 연구와 국민 생활에 도움되는 정보를 지속해 산출·제공할 계획이다.

신현탁 국립수목원 산림생물보전연구과장은 "식물계절 장기 관측은 기후변화 영향을 이해하는 데 중요한 자료로 활용된다"며 "변화 양상을 과학적으로 분석해 단풍 예측지도의 정밀도를 높이고 신뢰성 있는 정보를 제공할 수 있도록 연구와 모니터링을 강화해 나가겠다"고 말했다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr



