광주시·전남도, '특별광역연합' 행정절차 착수

2일 '규약안' 행정예고…연내 출범 공식화

산업·교통·관광 공동 추진 '호남권메가시티'

"대승적 합의…대한민국 균형발전 실천 모델"

지난 8월 27일 전남 나주시청 대회의실에서 '광주·전남 특별지특별광역연합 추진 선포식'이 열리고 있다. 사진 왼쪽부터 강기정 광주시장, 김경수 지방시대위원장, 김영록 전남지사. 광주시 제공·연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

광주시와 전남도는 2일 '광주·전남특별광역연합 규약(안)'을 행정예고하고, 지방이 주도하는 초광역 협력체계 구축을 공식화한다고 밝혔다.

행정예고는 특별광역연합 출범을 위한 첫 공식 절차다. 지난달 30일 지방시대위원회에서 확정된 '5극3특 국가균형성장전략'에 부응한 것으로, 시·도는 국가균형발전의 선도적 '테스트베드' 역할을 맡는다는 점에 의미를 부여했다.

규약안에는 '광주·전남 특별광역연합' 설립 목적, 구성, 운영 구조, 재정체계 등이 담겼다. 정부의 국가균형발전 정책 방향에 부응하고, 320만 시·도민의 삶과 직결되는 ▲초광역 산업 ▲광역 교통망 ▲글로벌 관광 등 3대 분야의 10개 핵심 공동사무가 명시됐다.

10대 핵심 공동사무는 ▲초광역 산업 선도 ▲주력산업 연계 육성 ▲첨단 바이오산업 육성 ▲초광역 연구개발(R&D) 혁신체계 구축 ▲초광역 교통망(도로·철도·대중교통) 구축 ▲광역철도 건설·운영 ▲지역문화 진흥 및 생활문화 지원 ▲초광역 관광체계 구축 등이다. 양 시도는 앞으로 이 사업들에 대한 국비 확보와 제도 개선에 공동으로 대응하게 된다.

시·도는 다양한 창구를 통해 시민 의견을 수렴한 뒤, 시·도의회 의결과 행정안전부 승인을 거쳐 올해 안에 특별광역연합을 공식 출범시킨다는 방침이다.

출범 이후 중앙정부와 협력해 산업·교통·문화 등 시·도민이 체감할 수 있는 초광역 프로젝트를 본격적 추진할 계획이다. 이를 통해 광주·전남은 국가균형발전 모델을 선도하며, 다른 지방자치단체의 표준이 될 것으로 기대된다.

강기정 광주시장은 "지방시대를 향한 정부 전략에 발맞춰 광주·전남이 서로 대승적 차원으로 큰 틀에서 합의해 현 정부의 첫 번째 특별지방자치단체 실천 모델이 된 것은 매우 뜻깊은 일이다"며 "국가균형발전이 곧 대한민국의 미래라는 각오로, 지역이 주도하고 중앙이 지원하는 새로운 협력 거버넌스를 구축해 나가겠다"고 밝혔다.

김영록 전남지사는 "호남이 국가 미래발전을 선도하는 지방시대 마중물로서 중앙정부와 협력해 성공적인 광주·전남특별광역연합을 이끌겠다"며 "앞으로 광주·전남은 한목소리로 호남권 상생발전과 국가 균형성장을 이끄는 주춧돌로 중추적 역할을 수행할 것이다"고 말했다.





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr



