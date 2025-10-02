李대통령, 개인정보보호위원장 송경희·고준위방폐물관리위원장 김현권 임명

강유정 대변인이 2일 용산 대통령실에서 이날 열린 수석보좌관회의 관련 브리핑을 하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

이재명 대통령은 2일 개인정보보호위원회 위원장에 송경희 성균관대 인공지능융합원 인공지능신뢰성센터장을 임명했다. 고준위 방사성폐기물 관리위원회 위원장으로는 김현권 전 의원을 발탁했다.

강유정 대통령실 대변인은 이날 용산 대통령실 브리핑에서 장·차관 인사를 발표했다.

송 위원장은 행시 39회 관료 출신으로 과학기술정보통신부 소프트웨어정책관·인공지능기반정책관, 지식재산전략기획단장을 지냈다. 최근에는 성균관대 인공지능융합원 인공지능신뢰성센터장을 맡았다. 강 대변인은 "인공지능 정책과 이용자 보호에 정통한 전문가"라며 "기술 발달과 함께 개인정보 위협이 커지는 상황에서, 개인정보 보호체계 확립과 AI 육성을 조화롭게 이끌 적임자"라고 평가했다.

김현권 위원장은 20대 국회의원으로, 대통령 직속 탄소중립위원회 위원과 농어업·농어촌 특별위원회 위원장을 지냈다. 강 대변인은 "사회적 갈등이 생길 수 있는 국가적 과제를 소통과 숙의를 통해 이끌어야 하는 만큼 초대위원장으로서 사회적 대화와 갈등 해소를 성공적으로 수행해주길 기대한다"고 말했다.





송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr



