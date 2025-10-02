본문 바로가기
일반

지드래곤·장원영 이어 李 대통령도 깜짝 등장…APEC 홍보영상 화제

박은서인턴기자

입력2025.10.02 15:09

지드래곤부터 장원영까지…APEC 홍보영상 공개
李대통령도 '주차 안내원'으로 깜짝등장

경북 경주에서 열리는 2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 홍보 영상이 공개됐다. 영상 속에는 지드래곤과 장원영 등 한류 스타는 물론 이재명 대통령까지 깜짝 등장해 화제를 모으고 있다.

아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 앞두고 특별 홍보영상이 공개됐다. APEC 2025 KOREA 유튜브

2일 카카오엔터테인먼트 산하 제작사 돌고래유괴단은 'APEC 2025 KOREA 주차장에서 생긴 일'이라는 제목의 영상을 지상파·케이블 방송과 유튜브 등을 통해 공개했다.


영상은 기장 복장의 지드래곤이 한옥풍 식당으로 들어서는 장면으로 시작된다. 식당 안에는 박찬욱 감독과 박지성 전 축구선수, DJ 페기 구가 자리하고 있으며 주방에서는 안성재 셰프가 첨성대 모양의 음식을 내놓는다. 이어 지드래곤이 "웰컴 투 APEC"을 외치자 한복 차림의 장원영이 등장해 "여기 2025 차 좀 빼주세요"라고 말하며 유쾌한 반전을 연출한다.

아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 앞두고 특별 홍보영상이 공개됐다. APEC 2025 KOREA 유튜브

지드래곤은 항공기 'APEC 2025'를 후진 주차하듯 조종하는데 이때 주차 안내원으로 변신한 이재명 대통령이 팔을 흔들며 등장한다. 대통령의 손짓에 맞춰 한국 비행기가 각국 항공기 사이에 자리를 잡는 장면이 이어지며 '세계가 경주로 향한다(THE WORLD COMES TO KOREA)' 메시지와 함께 영상은 끝이난다.

연출을 맡은 신우석 감독은 "우리나라가 K콘텐츠를 통해 전 세계를 무대로 고유의 영역을 개척해 나가고 있는 만큼 국민들에 익숙한 기존의 국가 행사 홍보 영상의 문법을 벗어나 독특한 방식으로 메시지를 전달하고자 했다"고 밝혔다.


특히 이 대통령의 참여 배경에 대해 "개최국을 대표하는 인물로 꼭 필요하다고 생각했지만 권위적인 모습은 피하고 싶었다"며 "그래서 항공기를 정리하는 주차관리원 역할을 제안드렸고 흔쾌히 응해주셨다"고 설명했다.


외교부는 영상과 관련해 "혼란을 극복하고 질서 있게 국제사회에 복귀한 대한민국을 은유하는 장면을 표현했다"고 밝혔다. 이번 영상은 제작을 위한 최소한의 실비만 지원됐고 등장한 출연진과 제작진은 모두 개런티 없이 참여했다.

한국이 의장국으로 주최하는 2025 APEC 정상회의는 오는 10월31일부터 11월1일까지 경북 경주에서 열린다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr
