정부-국립대병원, '지역·필수·공공의료 강화 협의체' 출범

조인경기자

입력2025.10.02 14:21

국립대병원 지원 강화 방안 논의

국립대병원의 포괄적인 발전 방안을 논의하기 위한 정부와 국립대병원장 간 협의체가 출범했다.


이형훈 보건복지부 제2차관이 2일 오전 정부세종청사에서 열린 '지역·필수·공공의료 강화 협의체' 회의에서 발언하고 있다. 보건복지부

이형훈 보건복지부 제2차관이 2일 오전 정부세종청사에서 열린 '지역·필수·공공의료 강화 협의체' 회의에서 발언하고 있다. 보건복지부

보건복지부는 2일 정부세종청사에서 교육부와 지역 국립대병원이 참여하는 '지역·필수·공공의료 강화 협의체' 1차 회의를 열었다고 밝혔다.

이날 회의는 이형훈 복지부 2차관이 주재하고 정통령 공공보건정책관, 김홍순 교육부 의대교육지원관과 각 권역을 대표하는 충남대병원·경북대병원·전북대병원·강원대병원 병원장 등이 참석했다.


정부는 국정과제로 지역·필수·공공의료 강화를 위해 국립대병원을 지역 거점병원으로 육성하는 방안을 추진하고 있다. 이날 협의체에서는 국립대학병원의 임상·교육·연구 기능 강화를 위한 지원 방안 등이 논의됐다.


정부와 국립대병원은 앞으로 2주 간격으로 협의체를 운영해 지역·필수·공공의료 강화를 위한 국립대병원 발전 방안을 마련할 계획이다.

이 차관은 "정부와 국립대병원은 임계점인 지역의료를 살리기 위해 국립대병원의 역량을 강화해야 한다는 목적의식을 공유하고 있다"며 "그간 지속해온 소통을 확대해 국립대병원이 지역 내 리더십을 발휘할 수 있도록 포괄적 지원 방안을 마련하겠다"고 말했다.





조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr




