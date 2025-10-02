홍천군, 2025년 상반기 적극행정 우수공무원 3명 선발

강원도 홍천군(군수 신영재)은 지난 1일 홍천군청 대회의실에서 2025년 상반기 적극행정 우수공무원 3명에게 상장을 수여하고 격려했다.

이날 적극행정 '우수' 등급에는 미래성장추진단 윤용해 주무관, '장려' 등급에는 농업기술센터 박나손 주무관, '장려' 등급에는 경제진흥과 박혜진 주무관이 각각 선정됐다.

윤용해 주무관은 홍천양수발전소 건설로 인한 수몰 예정지 주민의 이주대책을 마련하기 위하여 한수원과 협약을 맺고 주민들의 민원을 해결하며 안정적인 이주를 돕는 체계를 구축하였다.

박나손 주무관은 강원특별자치도 최초로 원유 잔류 항생제 검사실을 설치하여 기존 검사에 하루 이상 걸렸던 결과를 10분 안에 확인할 수 있어 농가 스스로 신속하게 검사할 수 있게 하였다. 이를 통하여 잔류 항생제로 인한 경제적 손실을 예방하고 안전한 축산물 유통 강화에 기여했다.

또한, 박혜진 주무관은 일경험 사업 추진으로 미취업 청년들에게는 실무 중심의 직무 경험을 제공하여 취업역량을 높이고, 동시에 참여 기업에는 우수 인재를 탐색할 기회를 주어 지역 고용의 선순환을 이끌었다.

신영재 홍천군수는 "적극행정 실천을 통해 군민 중심의 행정문화를 확산시키고, 창의성과 전문성을 기반으로 더 나은 행정서비스를 제공하기 위해 최선을 다하겠다"고 강조했다.





홍천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



