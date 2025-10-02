본문 바로가기
내년 강원 유치원·초등 교사 임용시험 응시 경쟁률 3.30대 1 기록

이종구기자

입력2025.10.02 12:27

강원특별자치도교육청, 임용후보자 시험 응시 접수 결과 발표
유치원 9.31대 1·초등 2.22대 1·특수학교(유치원) 6.00대 1 기록

강원특별자치도교육청(교육감 신경호)은 2일 '2026학년도 강원특별자치도 유치원·초등학교·특수학교(유치원·초등) 교사 임용후보자 선정경쟁시험'응시원서 접수 결과를 도교육청 누리집에 안내했다.

강원특별자치도교육청 전경. 강원특별자치도교육청 제공

강원특별자치도교육청 전경. 강원특별자치도교육청 제공

응시원서 접수 결과 공립 171명, 사립 2명으로 총 173명(장애 14명 포함) 선발에 572명(장애 1명 포함)이 지원했다.


공립 선발 예정 분야별 일반 전형 경쟁률을 살펴보면 △유치원 교사는 29명 선발에 270명이 지원해 9.31:1(전년도 10.72:1) △초등학교 교사는 119명 선발에 264명이 지원해 2.22:1(전년도 2.31:1) △특수학교(유치원) 교사는 1명 선발에 6명이 지원해 6.00:1(전년도 4.50:1) △특수학교(초등) 교사는 8명 선발에 30명이 지원해 3.75:1(전년도 4.00:1)의 경쟁률을 기록했다.

올해는 사립학교 위탁채용에 따라 특수학교(유치원·초등) 교사에 대하여 공·사립 동시 지원을 시행하여 △공·사립 동시 지원은 17명이고 △사립만 지원은 1명이다. 사립 제1차 시험 합격자 결정은 공·사립 동시 지원자의 공립 불합격자와 사립 단독 지원자를 대상으로 합격자를 선발해 사립학교 법인에 통보한다.


시험 일정은 △제1차 시험은 11월 8일 △제2차 시험은 2026년 1월 7일부터 9일까지 실시되며, 최종합격자는 2026년 1월 28일 누리집을 통해 발표할 예정이다.


2026학년도 임용시험에 대한 자세한 접수 결과는 도교육청 누리집(소식·시험·채용-인사/시험정보-임용시험-교원임용시험)을 통해 확인할 수 있다.




춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
