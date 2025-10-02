본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

종목·공시

나라셀라, 하반기 공급 물량 확대…"수요 증가 전망에 선제적 대비"

유현석기자

입력2025.10.02 09:36

시계아이콘01분 02초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

나라셀라 는 하반기 온·오프(On·Off) 채널 공급 물량을 확대한다고 2일 밝혔다. 방한 관광객 확대 및 내수 경제 회복세와 더불어 명절 특수까지 맞물린 수요 증가가 예상돼 이에 선제적으로 대비하기 위해서다.

나라셀라, 하반기 공급 물량 확대…"수요 증가 전망에 선제적 대비"
AD
원본보기 아이콘

최근 나라셀라는 전국 주요 특급 호텔과 고급 레스토랑 등 기존 강세를 보여온 온 채널에서도 신규 브랜드를 다수 선보이며 제품 유통을 꾸준히 확대해 가고 있다. 이에 더해 외국 단체 관광객의 급증으로 호텔·카지노 업계가 구조적 전환을 맞은 데다 10월 2차 소비쿠폰 지급 정책 등이 겹치면서 하반기 실적 성장에 한층 속도가 붙을 것으로 회사 측은 기대 중이다.


정부는 지난 29일부터 내년 6월30일까지 중국인 단체관광객을 대상으로 한시적 무비자 입국 제도를 시행하기로 결정한 바 있다. '유커(遊客)'의 입국 절차를 간소화해 추가 방한 수요를 유도하고, 지역 경제 활성화 등 실질적인 내수 진작 효과를 노린다는 계획이다.

여기에 중국 최대 명절인 국경절과 APEC(아시아태평양경제협력체) 정상회의가 맞물리면서 국내 관광객 유입은 더욱 확대될 전망이다. 해외 관광객 증가는 통상 면세점, 외식업, 주류업 등 관련 산업 전반에 긍정적인 파급효과를 주며, 특히 고급 와인과 증류주는 기념품 및 선물 수요와 직결돼 나라셀라의 실적 개선에 직접적인 기여가 예상된다.


나라셀라는 매년 명절과 연말 시즌에 계절적 수요가 집중되며 하반기 실적이 급증하는 구조를 보여왔다. 올해는 정책 효과까지 더해져 호텔과 파인다이닝 채널에서의 납품 경쟁력이 실적 확대의 추가 동력이 될 것으로 기대된다.


2차 소비쿠폰 지급 또한 내수 진작을 유도해 프리미엄 선물세트 판매 증가로 이어질 것으로 보인다. 앞서 1차 소비쿠폰 지급 당시 전국 소상공인 사업장 카드 매출이 평균 6.44% 증가한 사례처럼, 이번에도 긍정적 효과가 나타날 전망이다. 나라셀라는 이에 맞춰 물류와 재고 확보 등 공급 체계를 강화한 상태다.

나라셀라 관계자는 "관광객 소비 확대와 내수 진작이라는 이중 모멘텀이 온·오프 채널 전반에 긍정적으로 작용할 것"이라며 "정책 효과와 계절 수요가 결합해 올해 하반기 매출 성장세가 더욱 뚜렷해질 것으로 예상되고, 이를 통한 수익성 레버리지를 극대화하겠다"고 말했다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"아파트인데 크루즈서 사는 것 같네"...'그사세' 유럽저택급 풍경에 입이 떡[르포][부동산AtoZ] "아파트인데 크루즈서 사는 것 같네"...'그사세' ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"큰 맘 먹고 美여행 가는데"…자유의여신상·그랜드캐니언 못보나

최악가뭄 돕자고 기부했더니…중고마켓에 올라온 '생수 팔아요'

尹, 경호처가 기미상궁?…구치소서 끼니마다 독극물 검사

추석 앞두고 국내 쇼핑몰서 '한복=한푸' 판매 논란

"배움 부족, 팬들께 사과" 故 김광석 노래 표절 日 밴드 음원 철회

아파트인가 크루즈인가…평당 분양가 1.3억 포제스 한강 가보니

트럼프 "4주 후 시진핑 회동…미국산 대두 구매 논의"

새로운 이슈 보기