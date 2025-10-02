본문 바로가기
맘스터치, 두 번째 '에드워드 리 셰프 컬렉션' 14일 출시

한예주기자

입력2025.10.02 09:38

"익숙하지만 전혀 다른, 새로운 맛"

맘스터치는 에드워드 리와 협업한 '에드워드 리 셰프 컬렉션'(이하 셰프 컬렉션)의 두 번째 라인업을 오는 14일 출시한다고 2일 밝혔다.


올해 초 에드워드 리 셰프와 함께한 1차 셰프 컬렉션은 지난 2~4월 가맹점 매출 및 전체 상품 판매량이 전년 대비 각각 30.2%, 15.2% 증가하는 등 역대급 흥행을 기록했다. 특히 '에드워드 리 싸이버거·비프버거'가 약 두 달 만에 누적 판매량 200만개, '에드워드 리 빅싸이순살'은 한 주 만에 10만개가 넘게 팔리는 등 각각 맘스터치 역대 버거·치킨 신메뉴 최단기·최다 판매고를 경신하고 현재까지 꾸준히 판매되고 있다.

맘스터치 에드워드 리 셰프 컬렉션 Ⅱ. 맘스터치

맘스터치는 2차 에드워드 리 셰프 컬렉션 출시를 앞두고 신메뉴를 합리적인 가격에 경험할 수 있는 이벤트를 마련했다. 이달 13일까지 매일 오전 10시부터 맘스터치 공식 앱을 통해 선착순 50명에게 이번 셰프 컬렉션 신메뉴 50% 할인 쿠폰을, 모든 회원에게 10% 할인 쿠폰을 1인 1회 다운로드할 수 있는 이벤트를 진행한다. 해당 쿠폰은 신제품 출시 당일인 14일부터 19일까지 사용할 수 있다.

맘스터치 관계자는 "1차 셰프 컬렉션의 뜨거운 고객 반응에 보답하기 위해, 이번에는 에드워드 리 셰프 특유의 창의적인 레시피를 익숙한 듯 전혀 다른 새로운 맛으로 구현한 메뉴를 준비했다"며 "두 번째 셰프 컬렉션 론칭을 기념해 공식 SNS에서 풍성한 이벤트를 이어갈 예정이니 많은 관심 부탁드린다"고 말했다.





한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

