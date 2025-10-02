본문 바로가기
K-바이오랩허브추진단, 첨단재생의료산업협회와 업무협약

이서희기자

입력2025.10.02 08:20

의약바이오 창업 기업 육성 맞손

중소기업기술정보진흥원 K-바이오랩허브사업추진단은 사단법인 첨단재생의료산업협회와 업무협약을 체결했다고 2일 밝혔다.

1일 서울 코엑스에서 열린 업무협약식에서 한인석 단장(우측)과 김덕상 이사장(좌측)이 함께 기념촬영을 하고 있다. 기정원

1일 서울 코엑스에서 열린 업무협약식에서 한인석 단장(우측)과 김덕상 이사장(좌측)이 함께 기념촬영을 하고 있다. 기정원

이번 업무협약은 서울 코엑스에서 열린 NestRegen 2025 행사에서 한인석 K-바이오랩허브사업추진단장과 김덕상 첨단재생의료산업협회 이사장 등이 참석한 가운데 진행됐다.


양 기관은 국내 의약바이오 창업기업 육성 및 지원을 위한 협력 체계 구축을 목표로 지속적인 협력을 이어가기로 약속했다.

협약의 주요 내용은 ▲글로벌 오픈이노베이션 촉진을 위한 프로그램 공동 기획 ▲의약바이오 스타트업 투자 유치를 위한 연계 및 협력 ▲의약바이오 분야 전문가컨설팅 그룹 공유 및 연계 지원 등이다.


한 단장은 "이번 업무협약을 통해 창업기업들이 성장할 수 있는 토대를 마련하고, 더 넓은 분야에서 국내 의약바이오 창업기업을 지원할 수 있는 방안을 모색하겠다"고 말했다.




이서희 기자 dawn@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

