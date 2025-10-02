하남 폐가서 남녀 3명 숨진 채 발견…타살 혐의점 없어

1일 오후 2시 28분께 경기 하남시 천현동의 한 폐가 안에서 성인 남성 2명과 여성 1명 등 3명이 숨진 채 발견됐다. 숨진 3명은 각각 30대와 40대 남성 2명과 50대 여성 1명으로, 이들 간의 관계는 현재까지 확인되지 않았다.

경찰은 이날 오전 10시 40분께 사망자 중 1명의 지인으로부터 "지인이 온라인상에 신변을 비관하는 내용의 게시글을 올렸다"는 내용의 112 신고를 받고 출동했던 것으로 전해졌다.

현장에서 타살 혐의점은 발견되지 않았다. 경찰은 자세한 경위를 조사 중이다.

※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나, 주변에 이같은 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살예방 상담전화 ☎ 109 또는 SNS상담 마들랜에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.





이경호 기자 gungho@asiae.co.kr



