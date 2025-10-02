경기교육청, 추석연휴 1200여곳 공공기관 주차장 '무료 개방'

경기도교육청이 추석 연휴 경기도를 찾는 귀성객과 지역주민의 주차 편의를 위해 산하 교육기관과 학교 주차장을 무료 개방한다.

주차장 무료 개방은 10월3일부터 9일까지며 개방 기관은 도교육청을 포함한 직속기관, 교육지원청, 도서관, 연수원 등 산하 교육기관과 도내 학교 등 총 1200여곳이다. 개방 시간은 학교나 기관에 따라 개별적으로 정하거나 종일 운영한다.

경기도교육청 남부청사 AD 원본보기 아이콘

무료 개방 주차장 정보는 2일부터 대국민 공공자원 개방·공유서비스인 공유누리(www.eshare.go.kr), 네이버지도, 카카오맵, 티맵, 아이나비에어, 현대차네비게이션에 들어가 확인 가능하다.

도교육청 관계자는 "개방 주차장 이용자는 긴급 상황을 대비해 차량 앞면에 반드시 연락처를 남겨야 한다"며 "또한 교육기관인 만큼 학생 안전사고 예방에 유의하고, 학교 시설물 훼손 금지, 쓰레기 무단 투기 금지 등 이용 수칙을 준수해야 한다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>