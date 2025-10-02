경기도, 공직자윤리委 연차보고서 공개…광역 지자체 최초

경기도가 전국 광역자치단체 최초로 공직자윤리위원회 연차보고서를 공개한다.

경기도 감사위원회는 경기도 공직자윤리위원회의 활동을 종합한 '2024년 경기도 공직자윤리위원회 연차보고서'를 발간하고, 전국 광역 지자체 최초로 도민에게 공개한다고 2일 밝혔다.

경기도 감사위는 이번 공개 결정이 공직윤리제도 운영의 투명성 강화와 도민의 알권리 충족에 기여할 것으로 기대하고 있다.

연차보고서는 '공직자윤리법' 제20조의2 규정에 따라 매년 지방의회 2차 정례회 전까지 제출해야 하는 법정 보고서로 ▲공직자 재산등록·재산공개·재산심사 ▲퇴직공직자 취업제한 등 제한제도 ▲주식백지신탁제도 ▲선물 신고제도 ▲공직자윤리위원회 구성·운영 ▲공직윤리제도 변천사 등 주요 제도 안내와 함께 운영실적을 담고 있다.

연차보고서는 '경기도 감사위원회 누리집'(https://www.gg.go.kr/audit) 내 '정보마당 → 공직윤리제도 → 경기도공직자윤리위원회 연차보고서'에서 누구나 쉽게 확인할 수 있다.

안상섭 경기도 감사위원장은 "퇴직공직자 취업제한을 비롯한 제한제도만 그간 감사위원회 누리집에 관련 위원회 개최 시 공개되고, 나머지는 이번에 최초로 공개하는 것"이라고 전했다.

한편 경기도 공직자윤리위는 1993년 '공직자윤리법' 및 '경기도 공직자윤리위원회 구성과 운영에 관한 조례'에 따라 설치·운영되는 위원회다.

경기도 관할 공직자의 재산등록·공개·심사, 퇴직공직자 취업 승인 등을 심사·결정하고 있으며, 이를 통해 공직자의 부정한 재산 증식을 방지하고 공무집행의 공정성과 청렴성을 확보하는 데 중요한 역할을 하고 있다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



