김영록 지사, 핵심 전력망 설비 국가기간 전력망 설비 지정 환영

국무총리 주재 제1차 전력망 확충위원회서 확정

김영록 전라남도지사가 1일 오후 김민석 국무총리(위원장)를 비롯한 관계 장관, 지자체, 위촉위원들이 참석한 가운데 정부서울청사에서 열린 ‘제1차 국가기간 전력망 확충 위원회’에서 모두발언을 경청하고 있다. 전남도 제공 AD 원본보기 아이콘

김영록 전라남도지사는 1일 "전남의 핵심 전력망 설비를 국가기간 전력망 설비로 신속히 지정한 것을 온 도민과 함께 크게 환영한다"고 밝혔다.

1일 전남도에 따르면 김민석 국무총리 주재로 개최된 '제1차 전력망 확충위원회'에서 전남지역 송변전 계획 설비가 국가기간 전력망 설비로 대거 지정됐다. 특히 신해남~신장성 96㎞ 구간과 신해남~신강진 27㎞ 구간 등 총 123㎞ 송전선로를 비롯해 서해안 HVDC(고압직류선) 등 재생에너지 확대를 위한 345kV 이상의 핵심 송변전 설비가 대거 지정됐다.

국가기간 전력망 확충으로 출력제어 문제가 해소되면서 전남 전역에서 더 많은 태양광과 풍력발전단지를 건설하고, 안정적으로 송전할 수 있게 됐다. 확대된 재생에너지를 기반으로 RE100산업단지 역시 도내 곳곳에서 조성할 기반이 마련됐다. 국내 기업은 물론 글로벌 AI 기업 유치로 이어져, 지역 청년들을 위한 양질의 일자리가 대거 창출될 것으로 기대된다.

나아가 인공지능 시대 필수 인프라인 재생에너지 기반 AI 데이터센터 유치도 가능해진다. 또한 분산에너지와 지산지소를 통해 에너지 자립이 가능해진다.

김영록 지사는 "이번 결정은 전력망 특별법 시행 단 5일 만에, 그리고 기후에너지환경부 신설과 동시에 이뤄진 것으로, 재생에너지 대동맥인 에너지 고속도로에 대한 이재명 정부의 강력한 추진 의지를 보여준다"고 평가했다.

이번 지정으로 정부의 35개 인허가 특례로 관련 절차가 대폭 단축되고, 일부 사업 예타 면제, 환경영향평가 개선, 도로 등 SOC 공동건설 추진 등 범정부 차원의 지원이 이뤄진다. 주민과 지자체에 대한 보상·지원도 대폭 강화되며, 통상 13년이 소요되던 전력망 구축을 표준 공기 9년으로 단축, 4년이나 앞당겨 설비 구축을 완료할 수 있게 됐다.

김 지사는 "우리 지역에서 생산한 재생에너지를 도내 산업단지와 주민이 직접 사용하는 에너지 자립 체계가 구축돼 기업과 도민이 더 저렴한 전기료 혜택을 누릴 수 있을 것"이라고 말했다.

이어 "전남이 주도하는 새로운 성장 모델인 에너지 기본소득 연간 1조 원 시대를 반드시 열어가겠다"며 "국가기간 전력망 구축이 차질없이 추진되도록 모든 행정적 지원을 다하겠다"고 강조했다.

한편 김 지사는 이날 제1차 전력망위원회에 참석해 "HVDC 등 국가기간 전력망 확충에 대해 4년 전부터 지속적으로 건의해왔다"며 "새정부 들어 3개월 만에 신속하게 추진되어 이재명 정부에 감사하다"는 뜻을 밝혔다.

또한 재생에너지 지속 확대 및 계통 포화 해소를 위해 ▲획기적인 ESS(에너지저장장치) 투자 확대 ▲허수사업자(알박기) 상시 점검 ▲기설 송전선로 교체 시 송전 용량 증대 ▲석유화학·철강·조선 등 주요 산업거점 마이크로그리드 구축 ▲햇빛소득마을, 에너지 자립마을 확대 ▲정부 주도 사회적 합의 기구 ▲전력 다소비 첨단기업의 투자 촉진을 위해 RE100 산업단지 전기요금 대폭 할인 등을 건의했다.





