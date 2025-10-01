본문 바로가기
세종시, 지역사회보장계획 사업담당자 대상 첫 설명회 추진

충청취재본부 김기완기자

입력2025.10.01 19:42

시계아이콘00분 33초 소요
결과보고서 완성도 향상 목표

지역사회보장계획 사업담당자 대상 첫 설명회가 진행되고 있다. /사진= 보건복지국 복지정책과 제공

지역사회보장계획 사업담당자 대상 첫 설명회가 진행되고 있다. /사진= 보건복지국 복지정책과 제공

세종시가 올해 지역사회보장계획 사업담당자(수행기관) 설명회를 1일 개최했다.


이 설명회는 각 사업 담당자가 작성하는 시행 결과보고서의 완성도를 높이기 위해 시가 처음으로 마련한 자리다. 지역사회보장계획 51개 세부과제 담당자와 수행기관 관계자 등 50여 명이 참석했다.

지역사회보장계획은 시민의 삶의 질은 높이고 복지 체감도를 강화하기 위한 법정 종합계획이다.

시는 아동·청소년, 어르신, 장애인 등 취약계층의 일상에 직접적인 영향을 미치는 핵심 복지 이행안인 만큼 해당 계획의 차질 없는 수행을 위해 집중적으로 관리하고 있다.


설명회는 ▲지역사회보장계획의 이해 및 추진의 의미 ▲계획서 작성 및 모니터링 방법 ▲결과보고서 작성 시 유의사항 ▲2025년 추진 방향 안내 등으로 진행됐고, 해당 분야 전문가와 연구진의 강의 후 질의응답 시간을 통해 현장의 의견을 수렴했다.


시는 이번 설명회를 통해 과제 담당자가 시행 결과를 체계적이고 충실하게 작성할 수 있도록 지원하고 이를 통해 시민 삶에 긍정적인 변화를 체감할 수 있는 복지행정을 실현할 수 있도록 한다는 방침이다.

이영옥 보건복지국장은 "설명회가 단순한 교육을 넘어 시민 누구나 체감할 수 있는 복지 성과를 창출해 나가는 계기가 되길 바란다"고 말했다.





충청취재본부 김기완 기자 bbkim998@asiae.co.kr

