오픈AI, 삼성·SK와 '스타게이트' 동맹…韓 AI 생태계 협력 나서

올트먼 CEO "인재·인프라·지원 모두 갖춘 韓…AI 비전 지원하겠다"

챗GPT 개발사 오픈AI가 삼성전자·SK와 손잡고 차세대 인공지능(AI) 생태계 구축 협력에 나선다. 차세대 AI에 필수적인 메모리 반도체 공급 확대와 한국 내 데이터센터 설립을 핵심축으로 하는 전략적 파트너십으로, 한국이 'AI 3대 강국' 도약을 위한 글로벌 허브로 부상할 전망이다. 오픈AI는 1일 자사 블로그에 이같은 내용을 게시했다.

이번 합의는 이날 서울 용산 대통령실에서 열린 이재명 대통령, 이재용 삼성전자 회장, 최태원 SK그룹 회장, 샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)의 회동 직후 발표됐다. 삼성전자와 SK하이닉스는 이번 협력을 통해 차세대 AI 학습과 추론에 필수적인 고대역폭 메모리(HBM)와 첨단 D램의 생산능력을 대폭 확대한다. 두 회사는 향후 월 90만장 규모의 D램 웨이퍼 생산능력을 확보한다는 목표를 세우고, 오픈AI 모델 훈련과 서비스에 필요한 메모리 공급을 뒷받침한다.

데이터센터 분야에서도 대규모 협력이 추진된다. 오픈AI는 과학기술정보통신부와 양해각서(MoU)를 체결하고, 서울 수도권 외 지역에 차세대 AI 데이터센터 건설 가능성을 공동 검토하기로 했다. 이는 균형발전과 지역 일자리 창출을 함께 도모하는 차원이다. 아울러 SK텔레콤과는 AI 데이터센터 설립을 위한 별도 파트너십을 맺었고, 삼성물산·삼성중공업·삼성SDS 등도 데이터센터 인프라 확충 논의에 참여한다.

삼성과 SK는 오픈AI의 기업용 서비스 '챗GPT 엔터프라이즈'와 API도 사내에 도입해 업무 혁신과 새로운 형태의 연구개발(R&D)에 활용할 방침이다. 글로벌 AI 기술을 직접 도입해 내부 역량 강화와 산업 현장 적용을 병행하겠다는 구상이다.

샘 올트먼 오픈AI CEO는 "한국은 뛰어난 기술 인재, 세계적 인프라, 정부 지원, 활발한 AI 생태계 등 글로벌 리더가 될 모든 요소를 갖췄다"며 "스타게이트 프로젝트를 통해 삼성, SK, 과기정통부와 협력해 한국의 AI 비전을 지원하겠다"고 말했다.





박유진 기자 genie@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>