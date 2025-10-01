[포토] 대화하는 김민석 국무총리

김민석 국무총리가 1일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 제1차 국가기관 전력망 확충 위원회에 참석, 관계자와 대화를 하고 있다.







