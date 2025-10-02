본문 바로가기
'모바일 뱅킹 이렇게 사용해요'…금감원-은행권, 고령층 집중 금융교육 실시

황윤주기자

입력2025.10.02 06:00

10~11월 집중 교육기간
16개 은행과 함께 교육
전체의 53% 비수도권에서 실시

'모바일 뱅킹 이렇게 사용해요'…금감원-은행권, 고령층 집중 금융교육 실시
금융감독원이 2일 노인의 날을 맞아 은행권과 공동으로 고령층의 디지털 금융소외와 금융사기 피해 방지를 위한 집중교육 기간을 운영한다.


금감원은 10월부터 11월까지 16개 은행과 함께 전국 각지에서 고령층을 대상으로 총 292건의 교육을 실시한다고 밝혔다.

지방교육 활성화를 위해 전체의 53%(155건)을 비수도권에서 실시하고 체험관 교육(98건), 디지털 배움터 교육(41건), 찾아가는 금융교육(153건) 등 다양한 프로그램을 운영할 예정이다.


은행 체험관 교육은 시니어 특화 점포에서 고령층을 위한 디지털 기기(모바일 뱅킹, 키오스크 등) 이용법, 금융사기 예방, 안정적인 노후 자산관리 등을 실시한다.


찾아가는 금융교육은 금감원과 은행의 전문강사들이 전국의 노인복지시설을 방문해 교육한다. 1대1 맞춤형 실습 방식으로 이뤄지며, 자산관리 등 실생활에 도움이 되는 프로그램을 제공한다.

금융감독원은 앞으로도 고령층의 금융이해력 향상을 위해 디지털 금융교육, 노후자산관리 등 다양한 주제로 구성된 교육 프로그램, 콘텐츠를 지속해서 개발해 제공할 계획이다. 아울러 이번 교육에 참여하지 못한 경우 금융감독원의 'e-금융교육센터'를 통해 수시 방문교육을 신청하거나, 고령층 대상 금융교육 교재, 영상 등 다양한 교육콘텐츠를 접할 수 있다.





황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

