이용수 할머니 "日 위안부 사죄·배상 안하면 李정부가 대응하라"

이용수 할머니가 지난달 13일 서울 종로구 수송동 평화의 소녀상 부근에서 열린 제1713차 일본군 성노예제 문제해결을 위한 수요시위에서 구호를 외치고 있다. 연합뉴스

일본군 위안부 생존자이자 여성인권운동가인 이용수 할머니가 이재명 정부를 향해 일본 정부에 사죄와 배상을 촉구해달라고 호소했다.

1일 연합뉴스에 따르면 이날 정의기억연대(정의연) 주최로 종로구 옛 일본대사관 인근에서 '1720차 일본군 성노예제 문제 해결을 위한 수요시위'가 열린 가운데 이용수 할머니와 이나영 정의연 이사장 등이 참석했다.

이용수 할머니는 "아직까지 일본이 사죄와 배상을 안 하면 우리 정부가 대항해서 빨리 (배상을) 집행하도록 해야 하지 않겠느냐"라며 "제가 100살이 다 돼 가는데 할머니들이 다 죽기를 바라는 우리 정부 아니냐"라고 지적했다.

또 "일본이 배상을 완전히 집행하고 나면 여러분 앞에 나와 만세삼창을 부르겠다. 그래야 완전한 해방이 된다"며 울컥하는 모습을 보였다.

이용수 할머니가 마이크를 잡고 발언하는 도중 '위안부는 국제 사기'라는 팻말을 든 극우단체 회원들이 욕설을 내뱉고 고성을 지르기도 했다. 이 할머니는 "내가 여러분들 보기에도 민망하다"라고 말하면서 '위안부 피해자 보호법' 개정을 촉구했다.

전날 이뤄진 한·일 정상회담에서 위안부 문제를 언급하지 않은 이재명 대통령에 대한 비판도 이어졌다.

이나영 정의연 이사장은 "윤석열 정부의 대일 저자세 굴욕외교에 극렬히 저항했던 이재명 (당시) 대표와 민주당은 어디에 있느냐"라며 "가치와 원칙이 배제된 실용은 방향타를 상실한 배와 같다"고 주장했다.

정의연도 성명에서 "윤석열 정권의 사대·매국·숭일 정책을 이어가려는 것이냐"라며 "'국민주권정부'라는 이름답게 주권자의 힘을 발판으로 과거 일본 정부의 국가폭력을 엄중히 짚고, 피해를 당한 자국민의 인권과 명예를 회복해야 한다"고 말했다.





