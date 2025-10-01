광주 서구, 전국 지자체 일자리대상 ‘최우수상’

'천원국시' 어르신 일자리 창출

광주시 서구의 대표 나눔 브랜드 '천원국시'가 어르신 일자리 창출의 새로운 모델로 주목받았다.

서구는 1일 서구청 1층 기부자 명예의 전당에서 2025 전국 지방자치단체 일자리대상 '우수사업' 부문에서 최우수상을 수상했다고 밝혔다.

전국 지방자치단체 일자리대상은 고용노동부가 전국 지자체의 일자리 정책을 평가해 수여하는 권위 있는 상으로 ▲사업의 창의성 및 협력체계 ▲고용 창출 효과 ▲지역산업과 연계 및 수요 대응 등을 종합적으로 심사한다.

서구는 '천원국시'를 통해 ▲어르신 일자리 220개 창출 ▲지역농가 65곳과의 협력을 통한 우리밀 소비 촉진 ▲지역 나눔문화 확산 등 일자리·경제·복지 세 분야에서 성과를 거두며 높은 평가를 받았다.

특히 서구는 천원국시 10개 매장에서 하루 100그릇씩 총 1,000그릇을 1,000원에 제공하며, 매장별로 임산부·어르신·취약계층 등 다양한 수혜 대상을 정하는 등 맞춤형으로 운영하고 있다. 또 매장 내 '나눔냉장고'를 통해 주민과 후원자들이 기부한 식자재와 간편식도 함께 제공해 나눔 문화를 확산하고 있다.

김이강 구청장은 "이번 수상은 일자리와 경제, 복지를 동시에 살린 의미 있는 성과라 더욱 값지다"며 "'천원국시' 브랜드를 전국으로 확산시켜 지속 가능한 일자리 창출과 사회적 가치 실현에 앞장서겠다"고 말했다.





