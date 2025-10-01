본문 바로가기
광주보건환경연구원, 추석 연휴 "식중독 주의"

호남취재본부 강성수기자

입력2025.10.01 10:47

7~10월 환자 58% 발생…위생관리 철저

수인성 질환 검사 자료 사진. 광주보건환경연구원 제공

수인성 질환 검사 자료 사진. 광주보건환경연구원 제공

광주시 보건환경연구원은 1일 추석 명절을 맞아 시민들에게 음식물 보관 및 위생관리에 각별한 주의를 당부했다. 낮 기온이 여전히 높은 가을철에는 세균성 식중독 발생 위험이 높아지기 때문이다.


식품의약품안전처가 집계한 최근 5년간(2020~2024년) 광주에서 발생한 식중독 40건 중 19건(47.5%)이 7~10월 집중됐다. 식중독 환자도 1,376명 중 803명(58.4%)이 이 시기에 발생한 것으로 나타났다.

광주보건환경연구원은 가을철 식중독의 주요 원인이 세균성 병원체라며 ▲생고기·생닭·달걀 취급 후 손 씻기 ▲칼·도마 등 조리도구의 철저한 세척 ▲교차오염 방지 등을 강조했다. 특히 명절에 많은 음식을 미리 준비할 경우 반드시 냉장 보관 후 가능한 한 빨리 섭취해야 한다고 밝혔다.


보건환경연구원은 집단식중독 발생 때 원인조사뿐 아니라 수인성·식품 매개 감염병 감시사업을 연중 수행하고 있다. 감시 결과, 세균성 병원체 검출률은 6월 이후 꾸준히 증가해 9월에는 53.7%에 이르렀으며, 주요 검출균은 병원성대장균, 살모넬라균, 황색포도알균 순으로 나타났다.


정현철 보건환경연구원장은 "아침·저녁은 선선하지만, 낮에는 여전히 기온이 높아 식중독균이 쉽게 증식할 수 있다"며 "시민 모두가 안전한 명절을 보낼 수 있도록 추석 연휴 동안 비상근무체계를 운영하겠다"고 밝혔다.




호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr
