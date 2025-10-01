유한양행, 제약업계 최초 '인베스트먼트 데이' 개최

"오픈이노베이션 기반 관련 기업 협력 강화"

유한양행 유한양행 000100 | 코스피 증권정보 현재가 120,100 전일대비 1,000 등락률 +0.84% 거래량 97,419 전일가 119,100 2025.10.01 10:18 기준 관련기사 유한양행, 마시는 종합감기약 '래피콜케어 건조시럽' 출시최대 4배 투자금을 연 4%대 최저금리로! 대체거래소 이용자도 OK!유한양행, 몽골 산불 피해지 복구…사막화 방지 나서 전 종목 시세 보기 close 은 지난달 30일 유안타증권과 함께 서울 영등포구 앵커원에서 국내외 기관투자자 및 투자업계 종사자들을 대상으로 '2025 인베스트먼트 데이'를 개최했다고 밝혔다. 이번 행사는 유한양행의 오픈이노베이션 성과와 향후 전략·비전을 공유하고, 피투자사 5개 사가 사업 현황과 성장 비전을 발표하는 자리로 마련됐다.

지난달 30일 서울 영등포구 앵커원에서 개최된 '2025 인베스트먼트 데이' 현장 모습. 유한양행 AD 원본보기 아이콘

행사엔 ▲항체 기반 면역항암제 개발 전문기업 '이뮨온시아' ▲다중표적항체 기술 보유기업 '프로젠' ▲개량신약 개발 전문기업 '애드파마' ▲디지털 헬스케어 선도기업 '휴이노' ▲천연물 연구 기반 프리미엄 헬스&라이프 솔루션 전문기업 '유한건강생활' 등이 참여했다. 각 사 주요 임원들은 이날 자사 사업 현황과 성장 비전을 직접 발표했다.

이어진 행사 2부에선 참여 기업과 투자업계 종사자 간 1:1 미팅을 통해, 각 사가 구체적인 사업 현황과 전략을 소개하고 질의응답을 진행했다.

조욱제 유한양행 대표이사는 "이번 행사는 당사 포트폴리오 기업들이 단순히 홍보를 넘어 투자업계 주요 관계자들과 직접 소통하며, 각 사의 사업 전략과 성장 잠재력을 심층적으로 소개할 수 있는 뜻깊은 자리였다"며 "오픈이노베이션을 기반으로 관련 기업과의 협력을 강화하고, 함께 지속 가능한 성장을 만들어 나갈 것"이라고 했다.

뤄즈펑 유안타증권 대표이사는 "유한 인베스트먼트 데이와 같은 행사를 지속해서 마련해 상장·비상장 기업과의 협업을 강화하고, 기업금융(IB) 부문의 포트폴리오를 다각화할 계획"이라며, "특정 부문에 의존하지 않고 다양한 수익원을 확보함으로써, 유안타증권의 안정적이고 지속 가능한 성장을 이루겠다"고 말했다.





최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>